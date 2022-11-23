Son dakika haberleri... AFAD açıkladı... İşte Düzce depreminin ön değerlendirme raporu

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AFAD, Düzce ilinin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu resmi sitesinden yayımladı.

Raporda, "23.11.2022 günü, Türkiye saati ile 04:08'de merkez üssü Gölyaka (Düzce) olan MW 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 6.81 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Düzce ilinin Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryani köyüne uzaklığı 0.82 km'dir. Ana şoktan, 23.11.2022 10:17'ye kadar geçen zamanda, büyüklükleri 4.3 ile 0.9 arasında değişen 110 artçı deprem kaydedilmiştir." denildi.

Raporda, "Depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirlenecektir." denildi.

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BÖLGENİN GEÇMİŞ DÖNEM DEPREM AKTİVİTESİ

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7.6 olmak üzere 313 adet M>=4.0 deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 52 adet tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur."

ÖLÇÜLEN İVME DEĞERLERİ

"Ön değerlendirme sonuçlarına göre en büyük ivme 8102 kodlu ivmeölçer istasyonunun Doğu-Batı bileşeninde 407.76 gal olarak ölçülmüştür."

BÖLGENİN DEPREM TEHLİKESİ

Depremin meydana geldiği nokta Türkiye Deprem Tehlike Haritasındaki PGA 475 değeri 0.593 g'dir.

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DEPREMİN ŞİDDETİ

Raporda, "deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritasına göre depremin merkez üssüne en yakın, Türkiye sınırları içerisindeki, yerleşim yerinde depremin şiddeti MMI VIII olarak hesaplanmıştır. Sismik şiddet ve ön hasar kestirimleri, ampirik bağıntılar kullanılarak otomatik olarak hesaplanmıştır ve saha gözlemlerine dayanmamaktadır." denildi.

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