Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberleri... AFAD açıkladı... İşte Düzce depreminin ön değerlendirme raporu

Güncelleme Tarihi:

#Düzce#Gölyaka#Deprem
Son dakika haberleri... AFAD açıkladı... İşte Düzce depreminin ön değerlendirme raporu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 11:11

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Düzce Gölyaka'daki 5.9 büyüklüğündeki depreminin ön değerlendirme raporunu açıkladı. Raporda, "Ana şoktan, 23.11.2022 10:17'ye kadar geçen zamanda, büyüklükleri 4.3 ile 0.9 arasında değişen 110 artçı deprem kaydedilmiştir." denildi. İşte AFAD tarafından hazırlanan Düzce depremi raporundaki detaylar...

Haberin Devamı

AFAD, Düzce ilinin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depreme ilişkin ön değerlendirme raporunu resmi sitesinden yayımladı. 

Raporda, "23.11.2022 günü, Türkiye saati ile 04:08'de merkez üssü Gölyaka (Düzce) olan MW 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 6.81 km derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Düzce ilinin Gölyaka ilçesine bağlı Kemeryani köyüne uzaklığı 0.82 km'dir. Ana şoktan, 23.11.2022 10:17'ye kadar geçen zamanda, büyüklükleri 4.3 ile 0.9 arasında değişen 110 artçı deprem kaydedilmiştir." denildi.

Son dakika haberleri... AFAD açıkladı... İşte Düzce depreminin ön değerlendirme raporu

Raporda, "Depremin hangi faydan kaynaklandığı yapılacak ayrıntılı sismolojik ve saha çalışmaları ile belirlenecektir." denildi.

Haberin Devamı

İlgili Haber

Düzcede 5.9 büyüklüğünde depremDüzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem!Haberi görüntüle

BÖLGENİN GEÇMİŞ DÖNEM DEPREM AKTİVİTESİ

Raporda şu ifadeler yer aldı:

"Bölgede 1900 yılından günümüze kadar en büyüğü 7.6 olmak üzere 313 adet M>=4.0 deprem meydana gelmiştir. Ayrıca bahsi geçen bölgeye ait, 1900 yılı öncesi için, 52 adet tarihsel dönem depremi kaydı mevcuttur."

Son dakika haberleri... AFAD açıkladı... İşte Düzce depreminin ön değerlendirme raporu

ÖLÇÜLEN İVME DEĞERLERİ

"Ön değerlendirme sonuçlarına göre en büyük ivme 8102 kodlu ivmeölçer istasyonunun Doğu-Batı bileşeninde 407.76 gal olarak ölçülmüştür."

Son dakika haberleri... AFAD açıkladı... İşte Düzce depreminin ön değerlendirme raporu

BÖLGENİN DEPREM TEHLİKESİ

Son dakika haberleri... AFAD açıkladı... İşte Düzce depreminin ön değerlendirme raporu

Depremin meydana geldiği nokta Türkiye Deprem Tehlike Haritasındaki PGA 475 değeri 0.593 g'dir.

İlgili Haber

Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: İlk defa gördüğüm bir olayUzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: İlk defa gördüğüm bir olayHaberi görüntüle

DEPREMİN ŞİDDETİ

Raporda, "deprem Ön Hasar Tahmin Sistemi (AFAD-RED) kullanılarak üretilen şiddet haritasına göre depremin merkez üssüne en yakın, Türkiye sınırları içerisindeki, yerleşim yerinde depremin şiddeti MMI VIII olarak hesaplanmıştır. Sismik şiddet ve ön hasar kestirimleri, ampirik bağıntılar kullanılarak otomatik olarak hesaplanmıştır ve saha gözlemlerine dayanmamaktadır." denildi.

Haberin Devamı

Son dakika haberleri... AFAD açıkladı... İşte Düzce depreminin ön değerlendirme raporu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Düzce#Gölyaka#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... Can kaybı açıklaması

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... Can kaybı açıklaması

#DEPREM
Son dakika: Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: İlk defa gördüğüm bir olay

Son dakika: Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: İlk defa gördüğüm bir olay

#Deprem
Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldonun sözleşmesini feshetti

Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti

#Ronaldo

BAKMADAN GEÇME!

Son Dakika Deprem Haberi: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi... Can kaybı açıklaması

Son Dakika Deprem Haberi: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi... Can kaybı açıklaması

#DEPREM
Son dakika: Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: İlk defa gördüğüm bir olay

Son dakika: Uzmanlar Düzce depremini değerlendirdi: İlk defa gördüğüm bir olay

#Deprem
Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldonun sözleşmesini feshetti

Son dakika: Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesini feshetti

#Ronaldo