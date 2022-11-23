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Son dakika: Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve Ankara'da da hissedildi

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#Istanbul#DEPREM#Son Dakika
Son dakika: Düzcede 5.9 büyüklüğünde deprem İstanbul ve Ankarada da hissedildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2022 04:12

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta İstanbul olmak üzere Bursa, Ankara, Kocaeli, Sakarya'da da hissedildi.

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AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, İstanbul ve Ankara'da şiddetli şekilde hissedildi.

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Çok şiddetli hissettik. Şu anda insanlar evlerinin dışında. Biz deprem kuşağında bir şehiriz. Düzce'de depremle ilgili 30 yıla yakın bir zaman geçti. Konutlarımız %80 oranında yenidir. Bütün ekiplerimizle dışarıda olacağız. Elektrikler kesik. Şu ana kadar bize ulaşan bir yaralanma, yıkım, ölüm haberi yok. Ben uykudaydım. Hissettik. Bütün evin dolapları açıldı. Bütün cam eşyalar kırıldı. Depremi bundan 30 yıl önce yaşamış bir şehir olarak biz aslında depreme alışık insanlarız. Son dönemde yeni kuşak buna alışkın değil. İnsanların büyük kısmı dışarıda ve depremden sonra artçı sarsıntılar yaşıyoruz" dedi.


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#Istanbul#DEPREM#Son Dakika

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