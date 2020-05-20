Son dakika haberler… Sağlık Bakanı Koca çok önemli HES Kodu hazırlığını duyurdu

Telekonferans yöntemiyle toplanan Bilim Kurulu'nda, koronavirüs ile mücadelede son durum ele alındı. 14.00'te başlayan toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle:

"HAYATI YENİDEN PLANLIYORUZ"

Günlük hayatımızdan fedakarlık yapmak suretiyle verdiğiniz bu mücadele pek çok insanın hastalığa karşı bizzat mücadele etme mecburiyetini önlemiştir, önlemeye de devam etmektedir.

Ev hayattır, ev hastalığa karşı hayat olmaya devam edecektir.

Hastalıktan hiç kaybımızın olmadığı günlerin geleceğini düşünüyoruz. Umutsuz tek gün bile yaşamadık.

Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz. Yeniden planlanan hayattan virüse karşı korunma tedbirlerini ilk plana alıyoruz.

Erken umut, tedbirleri önemsiz kılmasın. Hâlâ sağlık personelimiz eve döndüğünde çocuklarına sarılamıyor. Maske ve mesafe kurallarına uyalım.

RAMAZAN BAYRAMI UYARISI

Bayramı çok dikkatli geçirmeliyiz. Bayram günleri için veremediğim haberleri sonrası için verebilirim. Tedbirlere uyarsak bayram sonrası farklı olabilir.

Bayramdan sonrası günler daha özgür olacak. Ama tedbirlere uyarak yaşayacağız, evimiz yine bizim için en güvenli yer olacak. Kontrollü sosyal hayat olacak.

Virüsün yayılımına izin vermemek için tedbirlerimizi alacağız. Her yerde kontrollü sosyal hayat kurallarına uyarak ilerleyeceğiz.

Yeni dönemin pandemi açısından bazı standartlarını belirlemek için Bakanlıklar ile ortak çalışmalar yaptık. Riskli hareketliliğin olduğu kavşak noktalarına, hava alanlarına, organize sanayi bölgelerine test kurduk ve kurmaya devam ediyoruz.

"İŞ YERLERİNDE YENİ AFİŞLER İLE KARŞILAŞACAKSINIZ"

20 Mayıs'tan sonra iş yerlerinin girişinde, o iş yerinde uyulması gereken kuralları gösteren afiş ve çalışma rehberleriyle karşılaşacaksınız.

İş yerlerinin girişlerindeki asılı afişlerde, mekan durumu, çalışma saati, bir arada bulunabilecek azami insan sayısını göreceksiniz. Detaylı çalışma rehberleri de bulunacak.

Bilim Kurulumuz henüz kapalı olup ama bu normalleşme takvimi içinde açılabilecek iş yerleri için de rehberler hazırlıyor. Bir kısmı şimdiden hazır durumdadır.

HES KODU NEDİR? NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada önemli HES Kodu hazırlığını duyurdu. Bakan Koca’nın verdiği bilgilere göre, HES Kodu mobil uygulama üzerinden alınacak. Kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapılabilecek. HES Kodu öncelikle şehirler arası ulaşımda kullanılacak. Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden alınacak HES Kodu kullanılarak uçak ve tren seyahati yapabilecek.

Bakan Koca, HES kodu ile ilgili şunları söyledi:

Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak. Hayat Eve Sığar uygulamasıyla kod alınacak.

HES uygulaması ile mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz.

Herkese özel bir kod olacak. Kod sayesinde kimlik numarası gibi veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak.

Önümüzdeki günlerde HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak.

Hayat Eve Sığar uygulamasıyla ile bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek.

SORU-CEVAP

*Yeni hastanelerimiz İstanbul'da yoğun bakım sorununu çözecek. Yeni hastanelerin devreye girmesi ile İstanbul'daki yoğun bakım yatak kapasitesi genişleyecek. Bütün yataklar yoğun bakım yatağı olarak planlandı.

*(LGS ve YKS sınavları) Liseye geçiş ve üniversite sınavları içi önlemler görüşüldü. Tüm öğrencilerimiz maskeyle sırasına oturacak. Sınav esnasında maskeyi çıkarabilecekler.

*Virüsün bulaşma hızı 1.56'dan 0.72'ye geriledi.

*OSB ve benzeri yerlerde test sayılarını artırıyoruz. OBS'lerde 50 bine yakın kişiyi de taradık. Bu 50 bin test içinde pozitif çıkma oranı binde 3.5.

*(Rus turistlerde HES uygulaması olabilir mi?) Bu konu tartışılıyor. Turizm Bakanımızla sık görüşüyoruz. Bu sezonu kontrollü yapmak istiyoruz. Haziran için daha önceki dönemlere göre yüzde 20'yi geçmeyi düşünmüyoruz. Riskli ülkelerle ilgili, zamana yayarak, bir dinamik süreç içerisinde planlanmış olacak. Gelenlerin de hem testleri yapılıyor olacak, kontrollü sosyal hayat ile birlikte... Tüm bunlar çalışıldı. Bu çerçevede de gelen hastanın pozitif olması durumunda tüm detayların çalışıldığını bilelim. Rusya ve daha riskli ülkeler konusunda 1 Haziran'da hemen açılma olmayacak. Bir takvimle ülkeler planlanıyor. 70 ülke Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül olmak üzere belli dönemlerde planlandı. Bu her an değişebilir. O ülkedeki salgın ya da bizim takipte gördüğümüz duruma göre değişebilir.

*Eğer kurallara uyarsak önümüzdeki dönemde ikinci dalganın olması söz konusu olmaz.

*(Erciyes Üniversitesi'nde aşı çalışmalarının başlaması) Çalışmayı biliyoruz. Önemsediğimiz bir çalışma. Benzer başka çalışmaların olduğunu biliyorsunuz. Hayvan deneyi aşamasına gelen birkaç tane çalışmadan birisi. Aşı ile ilgili herkes bir şeyler söylüyor. Şunu bilelim, aşı 3-4-6 ayda yaygın şekilde kullanılabilecek bir durum değildir. 8-10 aydan önce olacağını düşünmüyoruz. En çok mesafe alan ülkenin Çin olduğunu biliyoruz. İnsan deneyi safhasına geldiğini biliyoruz. Türkiye'deki çalışmaların daha hayvan aşaması döneminde olduğunu bu çalışmaların zannediyorum 2-3 ay daha devam edebilir görünüyor. Gelişmeler daha somut olduğunda gündeme taşımak istiyorum. Aşı hassas bir konu. Sizin belli bir süreçten sonra 'sonuç alamadık' deme noktasına gelebilirsiniz. İngiltere'de olduğu gibi. Umudumuzu koruyalım.

*Bu dönemde Bakanlık olarak atamaları yapmıştık. 33 bin kişi ile ilgili atama dönemi geçirdik. Önümüzdeki aylarda da ihtiyaç olduğunda da alım söz konusu olacak.

*Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek.