Son dakika haberler... Müthiş operasyonun ayrıntıları... Her şey dilenci çocuğun sözleriyle başladı

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 3 aylık çalışma sonucunda Suriyeli çocukların yine Suriye uyruklu suç örgütünce ailelerinden kiralanarak Suriye'nin çeşitli bölgelerinden yasadışı yollarla İstanbul'a getirilip çeşitli adreslerde zorla alıkonularak il genelinde zorla dilendirdiklerini tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler olayı ile Sultangazi'de tespit edilen 9 adrese bu sabaha karşı operasyon düzenledi. Yapılan aramada 24 şüpheli yakalandı ve 68 mağdur çocuk ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 bin TL kâğıt para, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi.

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, operasyonun ayrıntılarını paylaştı:

"Önemli bir operasyon. Sabah 05.00 sularında İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 9 adrese girdi. Bu çocuklar orada rehin alınmışlardı. Çocukların aileleri çadırlarda yaşıyor Suriye'de. Fakir ailenin çocukları. Çete üyeleri aylık 300 TL'ye bu çocukları kiralıyorlar, 'Orada onlara iş imkanı sağlayacağız ve çalıştıracağız.' diyorlar. 300 TL'ye kiralayıp İstanbul'a getiriyorlar. Bu operasyon Sultangazi'de yapıldı. Çocuklar trafiğin yoğun olduğu Beşiktaş, Kadıköy, Fatih gibi yerlerde zorla dilendiriyorlardı. O çocuklar kurtarıldı ve o çetenin elinden alındı.

Peki bu operasyon nasıl yapıldı? Işıklarda dilenen çocuklara denk geliyoruz. Çocuk Şube'deki bir polis memuru bu çocuklardan bir tanesine denk geliyor. Çocuğu alıyor, "Sen kimsin? Ailen nerede' diye soruyor. Çocuk da "Ailem Suriye'de. Bir çete bizi buraya getirdi. Bizi zorluyorlar bu iş için. Bizi dövüyorlar. Onların istediği gibi 100-150 TL paraya getiremezsek bizi dövüyorlar" diyor. Ve soruşturma 4 ay önce bu çocuğun beyanı ile başlıyor ve takip başlıyor. Takipler sonrasında organize bir çete tarafından bu çocukların Suriye'den kaçırılıp İstanbul'a getirildiği anlaşılıyor. Çete üyelerinin hepsi Suriyeli. Yapılan teknik takipler sonucunda Sultangazi'de 9 adres tespit ediliyor. Günlük 100-150 TL kota koymuşlar. PAra kazanamayan çocukları darp edip, zorla dilendiriyorlar. Bu sabah 05.00'te de İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon ekipleriyle birlikte o çetenin evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi ve bu çocuklar oradan alınıp devlet korumasına geçti. 24 çete üyesi de gözaltına alındı. Çocuklar isterse, ailelerine gönderilecek. Ailelerinin çocuklara bakacak durumu yoksa devlet korumasında devam edilecek."