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Alper KORKMAZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 28.09.2020 - 09:54 | Son Güncelleme:

Son dakika... İstanbul'da operasyon: 68 çocuk kurtarıldı

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Son dakika... İstanbul'da operasyon: 68 çocuk kurtarıldı
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İstanbul'da Suriye'deki ailelerinin çocuklarını kiralayıp kaçak yollarla ülkeye sokup dilendiren şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 68 çocuk kurtarılırken, 24 kişi gözaltına alındı. Aramalarda 250 bin TL, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 3 aylık çalışma sonucunda Suriyeli çocukların yine Suriye uyruklu suç örgütünce ailelerinden kiralanarak Suriye'nin çeşitli bölgelerinden yasadışı yollarla İstanbul'a getirilip çeşitli adreslerde zorla alıkonularak il genelinde zorla dilendirdiklerini tespit etti.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler olayı ile Sultangazi'de tespit edilen 9 adrese bu sabaha karşı operasyon düzenledi. Yapılan aramada 24 şüpheli yakalandı ve 68 mağdur çocuk ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 bin TL kâğıt para, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye parası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi. Polisin çalışmaları sürüyor.

Son dakika... İstanbulda operasyon: 68 çocuk kurtarıldı

Son dakika... İstanbulda operasyon: 68 çocuk kurtarıldı

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