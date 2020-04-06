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Haber Giriş: 06.04.2020 - 09:06,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... MSB duyurdu: Kuzey Irak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.''

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