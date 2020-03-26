MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Dünya için kritik toplantı! 2 saat 20 dakika sürdü
GeriGündem Son dakika haberler... Dünya için kritik toplantı! 2 saat 20 dakika sürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA-AA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 16:36,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Dünya için kritik toplantı! 2 saat 20 dakika sürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler... Dünya için kritik toplantı! 2 saat 20 dakika sürdü
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. Video konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi. Zirve 2 saat 20 dakika sürdü.

11
  • Dünya için kritik toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
  • Dünya için kritik toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
  • Dünya için kritik toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
  • Dünya için kritik toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Erdoğan, zirveye Tarabya'daki Huber Köşkü'nden iştirak etti.

Video konferans yöntemiyle yapılan zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve G20 Türkiye Şerpası Hayrettin Demircan da yer aldı.

G-20 ülkelerini Türkiye'nin yanı sıra Almanya, ABD, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu oluşturuyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle