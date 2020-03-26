Son dakika... Bakan Albayrak'tan G20 mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan "Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.



Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var. pic.twitter.com/42O0nxKgyy — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 26, 2020