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Ekonomi
Haber Giriş: 26.03.2020 - 17:54,Son Güncelleme:/

Son dakika... Bakan Albayrak'tan G20 mesajı

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Son dakika... Bakan Albayrak'tan G20 mesajı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan "Sn. Cumhurbaşkanımız ile katılım gösterdiğimiz G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'nde küresel salgınla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu. Virüsün ülkeler arasına görünmez sınırlar koymasının önüne geçmek için dayanışmaya çok ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu. 

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