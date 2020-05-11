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Haber Giriş: 11.05.2020 - 15:29,Son Güncelleme:

Son dakika haberler… Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

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Son dakika haberler… Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.15'te başladı.

Son dakika haberler… Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Toplantı, yedinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor…

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