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Son dakika haberler… Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.15'te başladı.
Toplantı, yedinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
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