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Gündem
AA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 14:59,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı süren hastaneleri havadan inceledi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi.

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı süren hastaneleri havadan inceledi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı süren hastaneleri havadan inceledi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı süren hastaneleri havadan inceledi
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı süren hastaneleri havadan inceledi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nden helikopterle hareket ederek, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda inşası devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni havadan inceledi, hastaneler hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, incelemelerin ardından Huber Köşkü'ne döndü.

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı süren hastaneleri havadan inceledi

 

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