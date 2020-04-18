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DHA
Haber Giriş: 18.04.2020 - 16:13,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanı Koca'dan Sancaktepe'de yapımı süren hastanede inceleme

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sancaktepe'de yapısı süren pandemi hastanesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Koca öğle saatlerinde inşaat alanına geldi. Alanda incelemelerde bulunan Bakan Fahrettin Koca, son durum hakkında da bilgi aldı. Bakan Koca daha sonra Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneyi inşaatına geçti.

Sağlık Bakanı Kocadan Sancaktepede yapımı süren hastanede inceleme

Koca daha sonra Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sancaktepe’deyiz. Salgın, deprem ve afet hastanemiz hızla inşa ediliyor. 432’si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yataktan oluşan çok amaçlı hastanemiz her türlü ihtiyaç halinde tam kapasite hizmet verecek. Türkiye, sağlık sistemiyle dünyada fark yaratmaya devam edecek."

"İstanbul’u her iki yakasıyla afetlere hazır hale getireceğiz. Yeşilköy’de inşa ettiğimiz çok amaçlı hastane; salgın, deprem ve her türlü afette güçlü bir sağlık alt yapısı oluşturacak. Her odası yoğun bakıma dönüştürülebilen hastanemiz toplamda 1008 yataklı."

 

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