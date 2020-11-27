Son dakika haberi: Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirler almaya mecburuz ve alacağız

Son dakika haberi.. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"TEDBİRLER ALMAYA MECBURUZ VE ALACAĞIZ"

"Bilim Kurulu her türlü hazırlığı çalışmayı yürütüyor. Tabi burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli.

Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz, maske takmadıklarını görüyoruz.

Özellikle maske, mesafe bunlar tabi bizim için çok çok önemli ve hijyen. Fakat buna dikkat edilmediği sürece hele hele büyükşehirlerde, yani bunun artarak devamı kaçınılmaz hale geliyor.

Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız.

Bizim fiziki altyapı olarak bir sıkıntımız yok, hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Aşı konusu gündemde; şu anda kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor.

Bu arada Rusya, Çin, Almanya, Almanya'da özellikle Uğur bey ve eşinin yaptığı çalışma da hassasiyetle ilerliyor.

Bütün bunlarla beraber gönüllüler diyebileceğiz, aşı olmaya gönüllü olanlara yönelik de adımız var. Onun hazırlığını da yapıyoruz.

Bu süreç matematik bir süreç değil. Bunlar, bu çalışmayı yürütülen firmaların başta TÜBİTAK olmak üzere verdikleri raporlar. Bu raporlara göre de en erken Nisan'ın olabileceğini söylüyorlar. Ama bizim şu anda aşı ithali noktasında ise görüşmelerimiz var. Benim Putin ile yaptığım görüşmeler var. Çin ile görüşmeler devam ediyor. Peyderpey oralardan gönderilen bazı aşılarla da bizler bu aşıları gönüllüler üzerinde kullanmaya başladık.

Bir an önce de neticelerini görmek, yan etkileri nelerdir neler değildir görmek için çalışmalar devam ediyor.

TÜRKİYE VARLIK FONU TOPLANTISI

Varlık fonunun resmen başkanı benim. Bizim daha önce belli periyotlarla aldığımız kararları ilk süreçte de devam ettiriyoruz. Burada fevkalade bir durum yok. Ancak önümüzdeki sürece yönelik, bizim Varlık Fonu'nun küresel anlamda çok daha farklı yere oturtmak istiyoruz.

Örneğin dün mesela Katar Emiri'nin Türkiye ziyareti aslında atılan bu adımlardan bir tanesidir. Şu anda en önemli hedefler, attığımız imzalar. Bu imzalar da biliyorsunuz 11 anlaşma imzalandı. Bunların içerisinde şu anda bazı firmaların kendi hisselerini satışlarından tutunuz da, farklı ülkelerdeki şirketlerin hisselerini satın almaya varıncaya kadar atılan adımlar var.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Tabi bizim en büyük proje, benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir. Şu anda Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel; bunlar var. Dikkat ederseniz bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil.

Bir numaralı proje, Kanal İstanbul projesidir. Artık işin ihale safhasına gelmiştir. Ve bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla Çevre Şehircilik Bakanımızı birleştirerek 'bu işi beraber yürüteceksiniz' dedim.

Bu adımı da en kısa sürede atarak, İstanbul çok daha farklı bir güce ulaşacak."