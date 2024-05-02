Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanı Güler CNN Türk'te: Bazı dostlar PKK/YPG’ye pilotaj eğitimi veriyor

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Irak'ın kuzeyine nasıl bir operasyon planlanıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak teması ve terörle mücadele süreci... Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, merak edilen sorulara CNN Türk'te cevap veriyor.

Bakan Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Irak tarihi komşumuz. Her zaman iyi ilişkileri sürdürmek gayretindeyiz. PKK terör örgütü Irak'ın kuzeyine yerleşti ve hiç karışan yok. Bizden başka rahatsızlık duyan yok. Her gün geliyor üs bölgelerine saldırıyor dedik. Bu terörü kaynağında tüketeceğiz dedik. Sürekli operasyon yapacağız dedik. PKK, 800 köyü boşaltmış durumda. Buradaki sivil insanlar terk etmiş durumda.

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22 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ciddi toplantılar serisi yapıldı. Yıllardır tüm Avrupa'nın Amerika'nın terör örgütü dediği PKK'ya Iraklı komşularımız demiyordu ve biz çok ısrarcı olduk. Onlara da teşekkür ediyoruz. Onlar için de zor bir durum. Yasaklanmış örgüt ifadesini kabul ettiler.

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Biz KYB'ye hepsine söylüyoruz, en son toplantıda sayın Cumhurbaşkanımız açıkça ifade ettiler. Bu terör örgütünden arının kendinizi kurtarın yeni bir fırsat ve ortam yaratın biz de size yardımcı olalım dedik. Tedbirlerin hepsi masada duruyor.

"TERÖRLE MÜCADELE ESASLARIMIZI DEĞİŞTİRDİK"

Terörle mücadele esaslarımızı değiştirdik. Teröristi kaynağında yok etme stratejinde hareket ediyoruz. Artık örgüt yıllardır rahat yaşadığı yerleri terk ederek güneye doğru çekilmek zorunda. Biz ne gerekiyorsa yapmak zorundayız ve yapacağız.

Şu ana kadar hava gücüyle ilgili bu bağlamında bizi rahatsız eden bir durum yok. Böyle bir şeyi PKK'dan ayrı güç olarak iddia eden dostlarımızda var. PKK'ya vermiyoruz, bu taraftaki PKK'yla ilgisi YPG'ye veriyoruz diyorlar. İki helikopterin düşmesinden sonra ara verdiler ya da başka şekilde faaliyet yürütüyorlar.

"TÜRKİYE EN YOĞUN PETROL KUYUSUNU GABAR'DA AÇTIK"

Bugün Türkiye en yoğun petrol kuyusunu Gabar'da açtık. Günde 40 bin varili geçtik. Yıl sonunda bakanlığımızın gayretiyle 100 bin varili geçeceğiz. Bugün 44 bin varil petrolü çıkarabiliyorsak Hakkari yaylalarında turistleri ağırlayabiliyorsak bunun bir mesaj olması lazım. PKK teröründen yurt içinde söz etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

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"MÜTTEFİKLERİMİZLE BU KONUDA ANLAŞAMIYORUZ"

Müttefiklerimizle bu konuda anlaşamıyoruz. Bazı dostlar PKK/YPG'ye pilotaj eğitimi veriyor. Biz DEAŞ'la mücadele kapsamında silahlı güçlere destek oluyoruz diyor. Biz de PKK'nın kendisi diyoruz. Adam kendisi demiyor biz PKK'nun türeviyim diyor. Eğer sen bunlara destek oluyorsan destek oluyorum de diyoruz. Bizim aklımızla dalga geçme diyoruz. Adam teslim oluyor Haseke'de çalışıyordum geçen ay bizi bu tarafa gönderdiler diyorlar. Böyle bir şey kabul edilebilir mi. Dostlarımızın bu desteklen vazgeçmeleri gerekiyor. Fırat Kalkanı Harekatın da DEAŞ'la mücadele en tek TSK'dır. Suriye'de DEAŞ'ın adı bitti hepsi Irak'a kaçtılar. Bugün dahi siz DEAŞ'la mücadele etmek istiyorsanız biz sizinle mücadele etmeye hazırız diyoruz. Ama anlıyoruz ki dert bu değil. Konuştuğumuz lisan dünyanın anladığı bir lisan. Komşuyla konuşuyorlar. Suriye'de DEAŞ tehdidi nasıl bitti. Onlarda göğüs göğüse mücadele eden yok.

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"BUGÜN GÜVENLİKLE İLGİLİ BİR SORUNUMUZ KALMADI"

Suriye'deki asıl operasyon yapma amacımız hudutlarımızı ilerden koruyabilmek. Biz faaliyete başlamadan önce Hatay'da Kilis'te kendi bağın bahçesine bizim vatandaşımız gidemez olmuştu. Her gün havan saldırıları roketatarlar bahçeleri yakıyor, bombalı patlamalar oldu insanlarımızı kaybettik. Biz durup dururken bu kararı almadık. Türkiye kendi vatandaşını ve sınırlarını korumak için bu faaliyete başladık. Bugün güvenlikle ilgili bir sorunumuz kalmadı. Türkiye gibi yüzyıldır buradayız ve burada olacağız, onlarda orada kalacaksa böyle devam ederiz.

Suriye'yle ilgili görüşlerimiz açık. Suriye rejiminden beklentilerimiz var. Anayasayı kabul edecek, serbest seçim yapılacak kim kazanırsa biz saygı duyarız. Ülkenin sınırlarına saygı bizim her komşumuz için geçerli. Astana görüşmelerinde görüşüyoruz. Bizim kimsenin toprağında petrolünde gözümüz yok. Anayasayı kabul et, seçimlere git, kazan diyoruz. Biz bunu kabul ederiz diyoruz.

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Biz yıllardır terörle mücadele ediyoruz. Dünyadaki barışı destekleme harekatlarına iştirak ediyoruz. Biz ordumuzun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Hiçbir endişemiz yok. Kazalar olabilir. Biz işimizi yapacağız ve bunu başaracağız başarıyoruz. Biz silahlı kuvvetlerimizi en kötü şartlara göre yetiştiriyoruz. Üs bölgelerimiz açık kimseden gizlimiz saklımız yok. Her geçen gün üstüne koyarak PKK terör örgütünü bitireceğiz. Onlar için en kolay iş Türk adaletine teslim olmaktır. Bu sondan başka bir son yok.

İRAN'LA İLİŞKİLER

Hem İran sınırında hem Irak hem Suriye sınırında terörle mücadele ediyoruz. İran sınırında PKK ile mücadele diyoruz sınır geçiyor ve kaçıyor. Biz İranlı dostlarımızla konuşuyoruz, bakın şuraya gittiler diyoruz, biz baktık orada kimse yok diyorlar. Bu hoş değil.

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HUDUT GÜVENLİĞİ

Hudutlarımızla ilgili kesinlikle girmek mümkün değil. 9-10 ülke bizim hudut güvenlik sistemimizi kendi ülkesinde yaptırmak için bizimle görüşüyorlar. Tedbirin sonu yok. Biz görebildiğimiz kadarıyla aldığımız tedbirlerle girmek mümkün değil. Karşıdan gelen insanlar binlerce km aşıp gelen insanlar ya geçeceğim ya öleceğim diyor. Biz buradan sokmamak için her türlü mücadeleyi veriyoruz. 60 bin civarında kahraman hudutlarımızda görev yapıyorlar.

Bizim coğrafyamıza baktığımızda dünyanın en pahalı toprağında yaşıyoruz. 60 milyon turist geliyor, 7 iklim yaşıyoruz. Bizim topraklarımız çok değerli. Bu yüzden belada hep başımızda. Bu sebeple silahlı kuvvetlerimizin ilgili kurumlarımızın sürekli hazır olmasını gerektiriyor. Bu ülkemizin durumu bir de bölgemizin durumu var. Biz sürekli hazır olduğumuz için günlük yaşantımızı etkileyen bir şey yok. Dışişleri Bakanımız 3 günde 4 ülkeyi geziyor. Hem ülkemiz hem bölgemiz bunu gerektiriyor.

GAZZE'DE YAŞANANLAR

Şu an Türkiye'nin hassasiyetini dünya biliyor. Nerede bir mazlum varsa sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye mutlaka onun yanında. Gazze'de de ne zamanki çocuklar kadınlar hastaneler vurulmaya başladığı zaman biz derhal Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yardım faaliyetlerine başladık. 19 askeri uçağımızla malzeme götürdük ve yaralıları getirdik. THY uçaklarıyla kendi insanlarımızı getirdik ve 9 büyük gemiyle binlerce ton malzemeyi oraya götürdük. Geçmişte hak etmediğimiz şekilde bazı şeyler ihraç ediliyor denildi, bunları kabul etmemiz mümkün değil. Bunları kınıyorum.

"BU UÇAĞI ALMAK İSTİYORUZ"

Eurofighter sadece Almanyalı dostlarımıza ait bir uçak değil. Bu uçağı almak istiyoruz. Alman dostlarımızın kendi kendilerine takıldıkları yanlar var. NATO gibi bir teşkilatın üyeleri olarak bizim bunları kabul etmemiz mümkün değil. Kişisel olarak inanıyorum ki kısa süre içinde çözüme kavuşacak. Suudi Arabistan'a verilmesi bir başlangıç olabilir.

YUNANİSTAN'IN F-35 ALMASI

Yunanistan da NATO'nun bir üyesi. F-35 alıyor alsın memnunuz. F-35 alacağım ve her şeyin hakimi olacağım demek kabul edilemez. Kendi KAAN'ımız geliyor. Kendi uçağımızı bekleyeceğiz. Amerikalı dostlarımızla F-35 konusunda nasıl bir gelişme olacağını bilmiyoruz.

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Bugün dünyada savaş çok zor ve her bir savaş bir yıkım demek. Hiçbir dostumuz komşumuzla kötü ilişki arzu etmiyoruz. Milli çıkarlarımızı unutacağız dost olacağız demek değil. Anlaşabileceğimiz hususları bulalım diyoruz. Güven artsın önce diyoruz. Sonra önemli konular görüşülecek tabi ki. Öncelikle anlaşabileceğimiz konularda konuşalım diyoruz. Her gün Ege'de faaliyet yapmak zorunda değiliz.

KIBRIS MESELESİ

Kıbrıs'taki konumumuz Türk kardeşlerimiz konumu gayet olumlu durumda. AB bir referandum yapacağım dedi. Evet diyeni AB'ye üye yapacağım hayır diyeni üye yapmayacağım dedi. Rum toplumu çoğunlukla hayır dedi. Türk kardeşlerimiz evet dedi. AB hayır diyenleri üye yaptı ve Türk kardeşlerimizi dışladı. 50 senedir huzur var orada. Biz Rum tarafına da huzuru getirdik. 50 senedir çatışma ve savaş olmadı. Kıbrıs bizim milli meselemiz. Artık federasyon gibi şeyler geçti.

"UÇAK GEMİSİ YAPMAK 40 KAAN'I YAPMAKTAN DAHA UCUZ"

Türkiye artık kabına sığmayan bir ülke. Bir ucumuz Somali'de bir ucumuz Azerbaycan'da. Biz kardeşlerimize de erişecek her ortamı yaratmalıyız. Uçak gemisi yapmak 40 KAAN'ı yapmaktan daha ucuz. Kendimiz yapacağız ve buna ihtiyacımız var. Afrikalı kardeşlerimiz Cumhurbaşkanımızla görüşmek için bekliyorlar. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. TSK'ye her şey gerekiyor.

"KIZILELMA EN İYİ UÇAK"

Kızılelma en iyi uçak. Savunma sanayimizde çalışan emekçi kardeşlerime teşekkür etmek istiyorum. Çok iddialı çalışmalar yapıyorlar. Daha isimsiz kahramanlarımız var. OSB'lerimizle binlerce ufak şirket alt yüklenici olarak binlerce şirket gece gündüz çalışıyorlar. KAAN önümüzdeki önemli beklentilerimizden bir tanesi. Çalışmalar hızla devam ediyor.

F-16 ALIMI

F-16'larla ilgili Amerikalı dostlarımızla görüşmelerimiz olumlu anlamda devam ediyor. İncirlik'in gerçek ismi 10. ana jet üs komutanlığı. Suriye olayları başladıktan sonra F-16'larımızı getirdik konuşlandırdık. Yüzde 100 Türkiye'nin kanunlarının geçerli olduğu bir üstür. Tamamen Türkiye yönetimindedir.

ALTAY TANKI

Altay'la ilgili çalışmalarımız planında devam ediyor. İlk aşamada 250 tane üretim yapacağız, 165 tanesini güç grubumuz kullanarak Altay'ı en kısa sürede göreceğiz.

İHA VE SİHA'LAR

Rusya Ukrayna savaşı drone savaşlarıyla ilgili boyular getirdi. Kamikaze boyutu. Bunlar iki taraf için de büyük tehdit oluşturuyor. Çalışıyoruz.

S400 SİSTEMİ

S400 sistemimizi herhangi bir ülkeye vermemiz söz konusu olamaz. Hava Soj önemli bir faaliyet. Bizim faaliyetimiz devam ediyor. Tusaş ve Aselsan yoğun faaliyet yürütüyor. İnşallah 4 uçağımız hazır olacak.

AVRUPA ORDUSU

Biz Avrupa ordusuna katılmayı arzu ediyoruz. Şu an NATO'nun en güçlü ikinci ordusuyuz.

"ASKERE GELMESİ GEREKEN MEHMETÇİKLERİMİZDEN ZORLUK YAŞAMIYORUZ"

Biz hep asker millet olarak biliniyoruz. Askere gelmesi gereken Mehmetçiklerimizden zorluk yaşamıyoruz. Tüm dünya bu zorluğu yaşıyor. Biz yaşamıyoruz. Üniversitemize katılmak için gençlerimizin yoğun ilgisi var.

KARADENİZ'DE YAŞANANLAR

Karadeniz'de kaygı duyacak bir durum yok. Karadeniz huzur denizi olmayı sürdürecek.

Rusya'nın Suriye'ye etkileri biraz ikmal konusunda etkilenmiş olabilir. Onun dışında Kafkaslarla ilgili yoğun bir faaliyetini görmüyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan arasında ortak bir merkez kurulmuştu. Rusya'nın talebi üzerine kapatıldı. Biz de oradan ayrılıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok.