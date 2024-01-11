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Yunanistan F-35’leri bekliyor

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#Yunanistan#F-35#ABD
Yunanistan F-35’leri bekliyor
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 07:00

YUNANİSTAN, ABD’den ilk aşamada 20 adet F-35 tipi savaş uçağı satın almak için bir buçuk yıl önce gönderdiği talep mektubuna, önümüzdeki haftalarda olumlu cevap verilmesini bekliyor.

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Yunan kaynaklar, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in geçen hafta ağırladığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinden sonra, Yunanistan’ın F-35’ler için en geç şubat ortalarına kadar olumlu cevap verilmesinin beklendiğini belirtti. F-35’ler için cevabın, İsveç’in NATO üyeliği ile Türkiye’ye F-16 satışı konularından bağımsız olarak Atina’ya iletilmesinin ve ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu kararını eşzamanlı Kongre’ye de duyurmasının beklendiği kaydedildi. Anlaşma sağlanması halinde ilk uçağın 2028’de Yunanistan’a verileceği tahmin ediliyor. 

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#Yunanistan#F-35#ABD

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