Yunanistan F-35’leri bekliyor

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Yunan kaynaklar, Başbakan Kiriakos Miçotakis’in geçen hafta ağırladığı, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinden sonra, Yunanistan’ın F-35’ler için en geç şubat ortalarına kadar olumlu cevap verilmesinin beklendiğini belirtti. F-35’ler için cevabın, İsveç’in NATO üyeliği ile Türkiye’ye F-16 satışı konularından bağımsız olarak Atina’ya iletilmesinin ve ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bu kararını eşzamanlı Kongre’ye de duyurmasının beklendiği kaydedildi. Anlaşma sağlanması halinde ilk uçağın 2028’de Yunanistan’a verileceği tahmin ediliyor.