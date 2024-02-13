Erdoğan: F-16 kararından memnunuz

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BÖLGEDEKİ FOTOĞRAF

“Türkiye, şöyle bir fotoğrafın ortasında bulunmaktadır: Bölgemizde yaşanan savaşlar, çatışmalar ve saldırılar kesintisiz sürüyor. Küresel güvenlik mimarisindeki kırılmalar, küresel ekonomideki belirsizlikleri de derinleştiriyor. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin önemli bir kısmı ciddi siyasi istikrarsızlık ve buna bağlı sosyal gerilim tehditleriyle yüzleşiyor. Dünya genelinde etkili olan tüm bu olumsuzluklara rağmen Türkiye, hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerliyor.

TURİZMDE EN İYİ SEZON

Turizmde 2023 senesi tarihimizin en iyi sezonu oldu. Turizm gelirimiz 2023’te bir önceki yıla oranla yüzde 17 artarak 54 milyar 315 milyon dolara yükseldi. Ülkemize gelen ziyaretçi sayısı 57 milyon kişiyi buldu. Turizmde bu tarihi başarıları, muhalefetin ve bazı faşist çevrelerin turizmi baltalamaya yönelik menfi kampanyalarına rağmen elde ettik. Bu art niyetli propagandalar olmasaydı aslında çok daha yüksek oranlara ulaşabilirdik. 2024 yılı için hedefimiz 60 milyon ziyaretçi, 60 milyar dolar turizm geliridir.

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EN YÜKSEK İHRACAT

Ocak ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 20 milyar dolar oldu. Böylece tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat tutarına ulaştık. Türk lirası varlıklara yönelik talebin de yükselmesi ile ülkemiz risk primindeki düşüş devam ediyor. Önümüzdeki dönemde ekonomi programımızın müspet yansımalarını enflasyon başta olmak üzere diğer alanlarda net bir şekilde göreceğiz.

MÜZMİN MUHALİFLER

(Muhalefete) İş yapmak, proje üretmek, ülkenin ve milletin hayrına vizyon ortaya koymak yerine, eser ve hizmetlere kulp takan, takoz koyan, engel çıkartan bu sığ anlayışı gördükçe üzülüyoruz. Türkiye’nin geçmişte kaybettiği hazine değerindeki yılların, kaçırdığı fırsatların sebebini bunlara baktıkça daha iyi anlıyoruz. Biz müzmin muhaliflere aldırmadan yolunuza devam ettik, ediyoruz ve edeceğiz. Savunma sanayi yatırımlarımızın meyvelerini toplamayı sürdürüyoruz.

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DONANMAYA YENİ GÜÇLER

Yalova Sefine Tersanesi’nde katıldığımız tek bir törenle donanmamızın ikinci büyük gemisi TCG Derya’yı, yerli imkânlarla üretilen milli firkateynimiz TCG İstanbul’u ve ona entegre edilen çeşitli silah sistemlerini, lojistik destek gemimiz TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi’yi, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımız Marlin SİDA’yı, kısacası her biri ayrı emek ve başarı örneği olan çok sayıda savunma sanayi ürününü Deniz Kuvvetlerimize teslim etmenin heyecanını yaşadık.

SAVUNMADA DAHA HIZLI YOL

(ABD ile yürütülen F-16 savaş uçağı görüşmeleri) Amerika Birleşik Devletleri ile bir süredir yürüttüğümüz F-16 talebimizin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Ülkemize yönelik kısıtlamaların kaldırılması ile birlikte inşallah Türk savunma sanayii, bundan sonra daha hızlı yol alacaktır.”

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‘ULAŞTIRAN İSTANBUL’ PROJELERİ

Erdoğan İstanbul’da yürütülen ulaşım projeleriyle ilgili de şu bilgileri verdi: “Uğraştıran değil ‘Ulaştıran İstanbul’ parolasıyla şehrimizin trafik çilesini bitirecek adımları atmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda 4 ayrı proje kapsamında, 34 kilometrenin üzerinde uzunluğa ve 18 istasyona sahip raylı sistemi İstanbul’a kazandıracağız.”

ARTIK BAŞKA BİR LİGİN OYUNCUSUYUZ

“Son 10 yıldır her seçim dönemi öncesinde olduğu gibi 31 Mart seçimleri yaklaşırken de milletimizi huzursuz edecek görüntüler ardı ardına gelmeye başladı” diyen Erdoğan şöyle devam etti:

“Terör saldırılarından eski Türkiye’den ödünç alınma, provokatif çıkışlara kadar her türlü oyun devreye sokuldu. Halbuki artık siyaseti, toplumu, ekonomisiyle bambaşka bir Türkiye var. Geçtiğimiz mayıs seçiminde milletimiz bunu bir kez daha ispatladı. Yüzlerine çarpılan gerçeğe rağmen mahalli idareler seçimlerini ülkemizi tökezletmenin aracı haline dönüştürme hayali kuranların inşallah yine heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu ülkenin rahmetli Menderes’le birlikte 1950’de başlayan demokrasi ve kalkınma yolculuğunu 1960 darbesiyle kesenlerin, hemen ardından yeniden toparlanan siyasi ve ekonomik düzeni 1971 darbesi ve 1980 darbesiyle sabote edenlerin, rahmetli Özal’ın büyük Türkiye hayalini 28 Şubat’ta kesenlerin, yeniden darbe ve kaos silahına sarılanların, bu milleti sırtından hançerleyenlerin devri artık kapanmıştır. Türkiye artık hem siyasi hem ekonomik hem askeri olarak bambaşka bir ligin oyuncusudur.”

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TERÖRİSTANA İZİN VERMEYİZ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak ile yürütülen Kalkınma Yolu Projesi konusunda şunları söyledi: “Terörün yok edilmesi, Irak’la hayata geçirmeyi planladığımız Kalkınma Yolu Projesi için de önemlidir. Türkiye, ne pahasına olursa olsun, güney sınırlarında bir ‘teröristan’ kurulmasına müsaade etmeyecektir. Terör örgütü mensuplarını, nerede bulursak orada kafalarını ezmeyi, bu amaçla oluşturulan altyapıları imha etmeyi sürdüreceğiz. Yaz aylarında Pençe Harekât bölgesindeki tahkimatımızı önemli ölçüde tamamlamış olacağız, böylece çok daha etkin tedbirleri alma imkânına kavuşacağız.”

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NETANYAHU HER GÜN YENİ BİR KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞIYOR

- İsrail’in Refah kentine düzenlediği saldırıya ilişkin Erdoğan, “İsrail’in bu pervasızlığının sebebi, Batılı güçlerin ‘tavşana kaç tazıya tut’ diyen ikiyüzlü politikasıdır. Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim’den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor. Batılı güçler sahne önünde İsrail’e itidal çağrısı yaparken Hamas bahanesinin arkasına saklanarak, Netanyahu’nun katliamlarına göz yumuyorlar” dedi.

BAE VE MISIR ZİYARETİ

Erdoğan dün gece Kabine toplantısının ardından Dünya Hükümetler Zirvesi’ne katılmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne giderken “Emirlikler ve Mısır’da gerçekleştireceğimiz görüşmelerde Gazzeli kardeşlerimiz için daha başka neler yapabiliriz, inşallah buna bakacağız” dedi.

UZAYA İKİNCİ ASTRONOT

- İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı Türkiye’ye dönüşünde kabul ettiğini dile getiren Erdoğan, ikinci astronotu da gelecek aylarda yeni deneyler yapmak üzere yörünge altı uçuş için uzaya göndereceklerini söyledi. Erdoğan, ilk uzay misyonunun özellikle gençlerde uzay çalışmalarına, astronomiye ve bilime yönelik ilgiyi artırmasından memnuniyet duyduklarını belirterek “Ali Kuşçu, Fergani, Cezeri gibi ilim yolcularının mirasını taşıyan bir millete zaten başka türlüsü de yakışmazdı” diye konuştu.