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Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra Türkiye sınırına üs kurdu

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#Irak Sınır Muhafızları#Irak-Türkiye Sınırı#Zaho
Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl sonra Türkiye sınırına üs kurdu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 01:03

Irak Sınır Muhafızları, 30 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye sınırındaki Zaho ilçesine iki askeri üs kurdu.

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Irak, 30 yıl aradan sonra Türkiye sınırında üs kurdu. Irak basınında yer alan haberlerde, Irak Sınır Muhafızları’nın Türkiye sınırı yakınlarındaki Zaho ilçesine bağlı Kişani köyünde 2 askeri üs kurduğu bildirildi.

Üslerin Kişani köyüne yakın tepelerde kurulduğu belirtilen haberlerde, Irak Sınır Muhafızları’nın söz konusu bölgeye 30 yıl aradan sonra ilk kez konuşlandığı ve bu gelişmenin Irak ve Türkiye arasında sınır güvenliğini sağlamak için yapılan işbirliği çerçevesinde yaşandığı aktarıldı.

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#Irak Sınır Muhafızları#Irak-Türkiye Sınırı#Zaho

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