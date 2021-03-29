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Son dakika haberi: Türkiye'de yeni kısıtlamalar devreye sokulurken MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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