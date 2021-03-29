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Haber Giriş: 29.03.2021 - 22:28 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Türkiye'de yeni kısıtlamalar devreye sokulurken MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

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Son dakika haberi: Türkiye'de yeni kısıtlamalar devreye sokulurken MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüz yüze ve uzaktan eğitimle ilgili uygulamalar, daha önce açıklamış olduğumuz kriterler doğrultusunda valiliklerimizin koordinasyonundaki il hıfzıssıhha kurullarının kararlarına göre devam edecek. Çocuklarımızın eğitim hakkı için herkesi daha çok sorumluluk almaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika haberi: Türkiyede yeni kısıtlamalar devreye sokulurken MEBden yüz yüze eğitim açıklaması

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