Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Aşılamada yeni dünya rekoru

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1,5 milyonuncu doz aşının 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldığını duyurdu. Bakan Koca paylaşımında, "Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek." notunu düştü.

Bir önceki paylaşımında dün dünya genelinde her 1 milyon kişide en yüksek aşılama sayısına ulaşıldığını açıklamıştı. Bugün yapılan 1,5 milyon doz aşı ile rekor tazelenmiş oldu.

Bakan Koca, ilk tweetinde, "Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." ifadelerini kullanmıştı.

REKORA DOYMUYORUZ

3 ayrı aşı için yapılan sözleşmelerin ardından hızlanan sevkiyatlarla, günlük aşılamada peş peşe rekorlar kırıldı.

Türkiye'den dört gün üst üste kırdığı rekorlar şöyle;

14 Haziran

842 bin 494

15 Haziran

1 milyon 240 bin 311

16 Haziran

1 milyon 416 bin 795

17 Haziran

1,5 milyon (Bekleniyor...)

1,5 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek. pic.twitter.com/XGKURVqTQR — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021

DÜNKÜ EN İYİ PERFORMANS, TÜRKİYE’NİN. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021

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