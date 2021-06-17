Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Aşılamada yeni dünya rekoru
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala 1,5 milyonuncu doz aşının Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde yapıldığını duyurdu. Böylelikle aşılamada 1,5 milyon barajı aşılırken dünya genelinde her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısında bir rekor daha kırıldı. Ayrıca koronavirüsle mücadelede Türkiye, dört gün üst üste aşılama rekoru kırdı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1,5 milyonuncu doz aşının 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldığını duyurdu. Bakan Koca paylaşımında, "Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek." notunu düştü.
Bir önceki paylaşımında dün dünya genelinde her 1 milyon kişide en yüksek aşılama sayısına ulaşıldığını açıklamıştı. Bugün yapılan 1,5 milyon doz aşı ile rekor tazelenmiş oldu.
Bakan Koca, ilk tweetinde, "Dünkü en iyi performans, Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." ifadelerini kullanmıştı.
REKORA DOYMUYORUZ
3 ayrı aşı için yapılan sözleşmelerin ardından hızlanan sevkiyatlarla, günlük aşılamada peş peşe rekorlar kırıldı.
Türkiye'den dört gün üst üste kırdığı rekorlar şöyle;
14 Haziran
842 bin 494
15 Haziran
1 milyon 240 bin 311
16 Haziran
1 milyon 416 bin 795
17 Haziran
1,5 milyon (Bekleniyor...)
1,5 MİLYONUNCU DOZ AŞI, 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldı. Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 Milyon 416 Bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek. pic.twitter.com/XGKURVqTQR— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021
DÜNKÜ EN İYİ PERFORMANS, TÜRKİYE’NİN. Dün, her 1 Milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021
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