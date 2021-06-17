Son dakika haberi...17 Haziran korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de toplam aşı miktarı 38 milyonu aşarken son 24 saatte 5 bin 904 koronavirüs vakası belirlendi. Test sayısı 225 bin 64 olurken toplam test sayısı 57 milyon 889 bin 862'ye yükseldi. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 62 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 4 bin 143 olarak açıklandı.
Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 17 Haziran verilerine göre son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 860'a düşerken koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 4 bin 143 oldu.
HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
16 HAZİRAN KORONA TABLOSU
Dünkü Türkiye Covid-19 hasta tablosuna göre 227 bin 163 test yapılırken 6 bin 221 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 71 kişi ise hayatını kaybetmişti.
15 HAZİRAN KORONA TABLOSU
15 Haziran Türkiye Koronavirüs Hasta Tablosu'na göre 223 bin 846 test yapılırken 5 bin 955 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 84 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 4 bin 186 oldu.
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