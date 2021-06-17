Son dakika haberi...17 Haziran korona tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve corona virüsü ile ilgili son durum

Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 17 Haziran verilerine göre son 24 saatte 225 bin 64 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 904 kişinin testi pozitif çıktı, 62 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 860'a düşerken koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 4 bin 143 oldu.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

16 HAZİRAN KORONA TABLOSU

Dünkü Türkiye Covid-19 hasta tablosuna göre 227 bin 163 test yapılırken 6 bin 221 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten 71 kişi ise hayatını kaybetmişti.

15 HAZİRAN KORONA TABLOSU



15 Haziran Türkiye Koronavirüs Hasta Tablosu'na göre 223 bin 846 test yapılırken 5 bin 955 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 84 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 4 bin 186 oldu.

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