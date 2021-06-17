Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.



Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:



İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek.



Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek. pic.twitter.com/tyXHSVcOPv — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 17, 2021



VAKA TABLOSUNDA SON DURUM





Sağlık Bakanlığı'nın 16 Haziran verilerine göre 227 bin 163 test yapılırken 6 bin 221 vaka belirlendi.

Koronavirüsten maalesef 71 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi.







Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara