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DHA
Haber Giriş: 27.10.2020 - 18:31 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: MEB'den sınavlarla ilgili önemli açıklama! 81 ile gönderildi

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Son dakika haberi: MEB'den sınavlarla ilgili önemli açıklama! 81 ile gönderildi
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Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüs salgını döneminde ölçme ve değerlendirme uygulamalarına ilişkin 81 il Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı gönderdi.

MEB'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE;

Haftada 2 gün yüz yüze ve diğer günlerde uzaktan eğitim alan ya da velisinin isteği üzerine sadece uzaktan eğitimle öğrenimine devam eden öğrenciler ile 2020-2021 eğitim öğretim yılı başlangıcından itibaren sadece uzaktan eğitime devam eden sınıflardaki öğrenciler için; sınavlar okul ortamında yapılacak, ancak kendisinde veya ailede birlikte kaldığı bireylerden herhangi birinde kronik rahatsızlığı bulunan ya da koronavirüs salgınından dolayı hasta veya temaslı olan öğrenci, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınacak.

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