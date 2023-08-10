Son dakika haberi: Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Haberin Devamı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, yerin 7 km derinliğinde gerçekleşti.

Deprem, Adıyaman, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te hissedildi.

21.27 "CAMLARDAN ATLAYANLAR VAR"

Bölgeden son durumu aktaran DHA muhabiri Talha Aydan:

Araçtaydık. Araç bir sağa bir sola yattı. Vatandaşlar kent meydanında toplandı. Ekipler kentin her yerinde tarama yapıyor. Camlardan atlayan bazı vatandaşların olduğunu ve bunların da yaralandığını söyleyebiliriz. Onun dışında bize de ulaşan herhangi bir olumsuz durum yok.

21.20 TEDİRGİN OLACAK BİR DURUM YOK

CNN Türk yayınına bağlanan Prof. Dr. Süleyman Pampal, şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

Bu depremin bizi tedirgin eden yanı yok değil. Malatya fayı var. Kuzey doğru giden fay aktif. O fayın uç kısmı Doğu'ya doğru dönüyor. Bölge hareketli. 6 Şubat depreminin kuzeyinde kalan yerlerde kırılmayan fay hatları var. Hissedilmesinin sebebi sığ alanda olması. 3 deprem yaşadık şubat ayının başında. Bunlar aynı bölgede birbirleriyle bağlantılı. Böyle küçük depremlerin tetikliyiciliğinden bahsetmek doğru olmaz. Yapılar hasarlı ve yorgun. Bu yapıların daha küçük depremlerde yıkılma olasılığı var. Tedirgin olacak bir durum yok. Bu artçı bir deprem. Bugün Diyarbakır Hani'daki deprem daha önemli. O bölge hareketli ama bu normal. Türkiye deprem ülkesi.

21.18 BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.

21.10 "OLUMSUZ DURUMA DAİR İHBAR YOK"

Bölgedeki son durumu CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programına bağlanarak anlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şunları söyledi:

Yaklaşık 15 dakika önce merkeze 10 km uzaklıkta 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok şiddetli bir sarsıntı oldu. AFAD ve itfaiye ile görüştük. Bize yansıyan olumsuz bir haber yok. Panik var, insanlar evlerini boşalttı. Şuan bizden herhangi bir talep yok. Olumsuz duruma dair ihbar yok. Telefonlar da kesiliyor. Yoğun bir telefon trafiği var. Bize gelen olumsuz bir durum yok. İmşallah da olmaz. Zaten 6 Şubat'taki depremlerden dolayı şehrimizin yarısı boş. İnsanlar evlerini kullanmıyor. Hepimize geçmiş olsun.

Haberin Devamı

21.00 MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: ÇOK ŞİDDETLİ BİR SARSINTIYDI

CNN Türk'te Gece Görüşü programına bağlanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan "Bize intikal eden olumsuz bir şey olmadı. Çok şiddetli bir sarsıntı oldu. İnşallah bir şey çıkmaz diye düşünüyorum. Dün 4.3 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Bugün de 5.3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bizim hissettiğimiz daha büyüktü .Malatya milletvekilleriyle birlikte çalışıyoruz.

20.58 AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, sosyal medyadan yaptığı açıklamada"Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.