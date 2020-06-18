Son dakika haberi: LGS ve YKS günlerinde sınırlı sokağa çıkma yasağı! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Bakan Fahrettin Koca son dakika, Twitter hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, ''LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler'' dedi.