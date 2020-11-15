Son dakika haberi... KKTC'de tarihi ziyaret... Cumhurbaşkanı Erdoğan 46 yıl sonra açılan Maraş'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, KKTC’nin 37’nci kuruluş yıldönümü törenleri kapsamında 46 yıldır kapalı tutulan Maraş’a ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan’ın ziyareti öncesi Maraş’taki binalara KKTC ve Türkiye bayrakları asılmıştı. Erdoğan’a Maraş ziyaretinde MHP lideri Devlet Bahçeli ve çok sayıda bakan da eşlik etti.



TATAR: MÜLK SAHİPLERİNİN MALLARINI İADE EDEBİLİRİZ



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ta mülk sahibi olanlara seslenerek, "Bir kez daha buradan güney komşularımıza sesleniyorum, buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler, taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mallarını kendilerine iade edebiliriz." ifadelerini kullandı. Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 46 yıl sonra kısmen açılan Kapalı Maraş'ta açıklamalarda bulundu.



Bugünün KKTC'nin kuruluşunun 37'nci yıl dönümü olduğunu hatırlatan Tatar, "Kıbrıs Türkü bayramını kutlamaktadır. Kendi cumhuriyetini kurmuş, kendi devletiyle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türkü güvenlik, barış ve huzur içinde yaşamına devam etmektedir." dedi.



Yıllardır süren görüşmelerde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılamadığını söyleyen Tatar, tüm izolasyon ve engellemelere rağmen KKTC'nin Türkiye'nin de desteğiyle kendi kendini geliştirdiğini vurguladı.



Tatar, Erdoğan'ın da direktifleriyle KKTC'de inşasına başlanan acil durum hastanesinin iki ayda tamamlandığının altını çizerek, "Acil durum hastanesi pandemiden dolayı iki ayda bitirildi ve Kıbrıs Türk halkının sağlık hizmetlerine bir önemli altyapı yatırımı olarak giriyor." diye konuştu.





Kapalı Maraş'ın 46 yıldır kapalı olduğunu ve KKTC'yi geliştirme çabaları içinde açılmaya hazır hale geldiğini belirten Tatar, "Maraş'ın büyük bölümü zaten açık ama açılmayan ve 46 yıldır muhafaza edilen bu güzelim bölge artık açılmaya hazır vaziyette. Çünkü 46 yıldır güney komşularımızla her türlü anlaşma çerçevesinde, güven artırıcı önlemler bağlamındaki öneriler karşı tarafça reddedilmiştir." ifadelerini kullandı.

TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU



Tatar, Kapalı Maraş'ın açılmasının insan haklarının bir gereği olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Maraş'ın açılması ve mal sahiplerinin de buraya Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden gelebilmeleri, mallarına mülklerine kavuşabilmeleri artık insan haklarının bir gereğidir diye düşündük. Bu önerimizi elbette kendi içimizde tartıştıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türk hükümetinin de desteğini aldıktan sonra bu adımı attık."



Atılan adımın bölgenin kalkınması, gelişmesi ve insanlığa kazandırılması için atıldığını vurgulayan Tatar, "Gerçekten çok mutluyuz çünkü burası 46 yıldır bir hayalet şehir. Mağusa'nın hemen dibinde. Gelişen ve büyüyen Mağusa'ya yakışan biçimde geliştirmek kalkındırmak ve insanlığa kazandırmak bize yakışandı, doğru adımdı. Bir kez daha buradan güney komşularımıza sesleniyorum, buradaki mal ve mülk sahipleri gelebilirler, taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden mallarını kendilerine iade edebiliriz." diye konuştu.





'BURALAR SAHİPLERİNİ BULUR VE BU İŞ ÇÖZÜME KAVUŞUR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de 46 yıldır kapalı tutulan, alınan kararla kademeli olarak açılmaya başlanan Maraş bölgesini ziyaret etti. Buradaki incelemelerinin ardından açıklamada bulunan Erdoğan, 37. kuruluş yıl dönümünde KKTC'de bulunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Maraş bölgesinin kapalı tutulmasının düşündürücü olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra, niçin acaba Güney ve Kuzey olarak bu Kapalı Maraş bölgesi, bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş, kapalı tutulmuş, bu da düşündürücüdür. Şimdi Taşınmaz Mal Komisyonunun da devreye girmesiyle Güney'de kimler varsa Taşınmaz Mal Komisyonuna müracaat etmek suretiyle buradaki malları neredeyse, nasılsa, bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle, bir defa buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur. Sene 74, sene 2020, yıllar yılı, düşünün burası böyle kalmış. Artık diyoruz ki biz adım atalım, mesafe alalım. Çünkü uluslararası bakış, hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs'ı adil paylaşımda muhatap almamıştır."

'KKTC ADETA MAHKUM EDİLDİ'

Güney bölgesinin, Bürgenstock'taki görüşmelerde alınan kararlara uymamasına, referanduma "evet" dememesine rağmen Avrupa Birliği'ne üye yapıldığını, Kuzey'in ise adeta mahkum edildiğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:



"O çalışmaların, görüşmelerin bizzat içinde olan bir insan olarak, o görüşmelerdeki, müzakerelerdeki bir insan olarak, Kuzey Kıbrıs'a yapılan bu adaletsizliği hiçbir zaman hazmetmek mümkün değil. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Onun için de bugünkü kapalı Maraş bölgesine attığımız bu adım, 15 gün önce kapalı Maraş bölgesiyle ilgili buraya atılan adım ve süratle buradaki yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri aslında bellidir ve şimdi de burası gerçek sahiplerine kavuşacağı günü beklemektedir. Ben sizlerin bu ilgisini de bu anlayışla değerlendiriyorum."



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bu konudaki gayreti ve cesareti sebebiyle teşekkür eden Erdoğan, "Kendisini bu vesileyle tebrik ediyorum ve atılacak adımlarda da her zaman yanında olduğumuzu, Türkiye olarak Anavatan olarak onlarla beraber hareket edeceğimizi de söylemek istiyorum." diye konuştu.

LEFKOŞA ACİL DURUM HASTANESİ TÖRENLE AÇILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

PİKNİK MENÜSÜNDE KIBRIS TÜRK LEZZETLERİ VAR

KKTC’nin Maraş kentinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin de katılacağı ’pikniğin’ menüsüne DHA ulaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve MHP lideri Bahçe'linin Maraş'taki piknik etkinliğindeki yemek menüsü şöyle;





Ana yemek: Et döner, KKTC'nin yöresel lezzeti Şeftali kebabı, sigara böreği, bulgur köftesi

Tatlılar: Kıbrıs Türk mutfağına özgü Sini katmeri, Fıstık sarma, baklava

ERDOĞAN'DAN KRİTİK MESAJLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kapalı Maraş'ı ziyareti öncesi KKTC'nin 37. kuruluş yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada şu vurguları yaptı:





* Türk tarafı Annan Planı'na 'evet' dedi, Rum tarafı ise 'hayır' kampanyasıyla ortak bir gelecek kurmayı reddetti. İsviçre'de Rum tarafı refahı, hastaneleri bile paylaşmam diyerek masadan kaçtı. Kuzey Kıbrıs 'evet' dedi, Güney ise 'hayır' dedi.

* AB atılan bu adımlara rağmen verilen sözleri yerine getirmedi. İdari ve mali noktada vermeleri gereken destekleri KKTC'ye vermediler. O gün nasıl yalan söyledilerse bugün de yalan söylüyorlar.

* Kıbrıs'ta 1963'te silah zoruyla bozulan, 1974'te darbeyle tamamen ortadan kalkan ortaklığı Rumlarla birlikte yeniden tesis etmek mümkün değildir.

* Doğu Akdeniz'deki haklarımızı korumakta kararlıyız. Biz kimsenin hakkına, hukukuna el uzatmıyoruz. Sadece Rum-Yunan ikilisinin haklarımızı gasp etmesine engel olmaya çalışıyoruz.

* Diplomasi ve müzakere bizleri ortak paydaya ulaştıracak en kısa yoldur. Arzumuz AB'nin uzattığımız eli havada bırakmamasıdır. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğalgaz rezervi, enerjiyi işbirliğine dönüştürme gayretimizi göstermiştir.

* Maraş'ta atılan adımın amacı, yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülecek çalışmalar sonucunda Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönem başlayacaktır. İnşallah bu hedefe hep birlikte ulaşacağız.