Son dakika haberi: İzmir depreminde çöken binanın müteahhidinden korkunç itiraf

11 can kaybı olan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Ş.A. ve fenni mesulü O.A., "İnşaat yapım sürecinde ve sonrasında zeminde su birikmesini fark ettik. Buna rağmen inşaata devam edip tamamladık" itirafında bulundu.



Savcılığın tespitlerine göre; Yağcıoğlu Apartmanı'nın bodrum katında bulunan soğuk hava deposu daha sonra bölümleştirilerek kömürlük haline getirildi. Yağmur yağdığında burada biriken su, dalgıç pompa sistemleriyle tahliye edilebildi. Bina altında ikisi aktif olmak üzere toplam 4 adet işyeri bulunuyordu.

VEFAT EDEN BABASINI SUÇLADI

Sabah Gazetesi'nden Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; 37 can kaybı olan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi H.Ö. tutuklanırken, fenni mesul A.B. henüz yakalanamadı. Soruşturma çerçevesinde 30 can kaybı olan Emrah Apartmanı'nın müteahhidi M.U. ağır yaralı olarak tedavi görüyor. Şüpheli H.U. hakkında ise ağır sağlık sorunları nedeniyle gözaltı işlemi uygulanmadı ve adli kontrol kararı verildi. Gözaltı işlemi sağlığı yerine geldikten sonra gerçekleştirilecek. 11 can kaybı olan Barış Sitesi'nin müteahhidi A.İ. ise 2006'da vefat etti.



Fenni mesul E.İ. de buradaki tek şüpheli oldu. Adli kontrolle serbest bırakılan E.İ. ifadesinde kendisinin değil vefat eden babasının fenni mesul olduğunu, kendisinin bir başka site olan Cumhuriyet Sitesi'nin fenni mesulü olduğunu öne sürdü. Savcılık bu savunmanın suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirmesinde bulunurken, babası A.İ.'nin hem müteahhit hem fenni mesul olamayacağı kaydedildi.