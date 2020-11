Son dakika haberi: İzmir depreminin ardından müteahhitlerden pişkin savunma: Zamanın şartları öyleymiş

İzmir'in Seferihisar açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Ş.A, fenni mesul O.A., Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki marketin sahibi R.Y., market yapı sahibi M.Y. ile Yılmaz Erbek Apartmanı fenni mesulü N.B., Emrah Apartmanı fenni mesulü T.A., Doğanlar Apartmanı'nın müteahhidi Ç.D., Rızabey Apartmanı'nın müteahhidi H.H.Ö. gözaltına alındı.

'BİZ DEĞİL KOLONLARI KAYDIRANLAR SORUMLU'

Şüphelilerin Emniyet’te benzer şeyler söylediği, "Biz zamanın kurallarına uygun şekilde yaptık. Sonrasında bunları denetlemeyenler sorumlu" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk sırasında Yağcıoğlu Apartmanı müteahhiti Ş.A.’nın "Söyleyecek bir şey yok, suçsuzuz. Kolonları kaydıranlar sorumlu" dediği duyuldu. Şüphelilerden Ş.A, O.A, M.Y, N.B, T.A, Ç.D. ile H.H.Ö çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken R.Y ve E.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



TABURCU OLUNCA GÖZALTINA ALINACAK

Hastanede bulunan yıkılan Emrah Apartman’nın müteahhidi Hayati Uzun ve oğlu Bora Uzun'un da tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Hayati Uzun'un, 1992 yılında Erzincan depreminde torunu Emrah'ı kaybettikten sonra İzmir Bayraklı’ya taşınıp bu binayı yaptırdığı, torununun ismini de binaya verdiği ortaya çıkmıştı. Uzun bu depremde de apartmanın enkazında gelini Rabia Uzun ve 2 torununu kaybetti. Davut CAN - DHA

BİNALARA OTOPSİ

İzmir depreminin ardından yıkılan binalardan geriye dev bir enkaz kalırken, çalışmaların tamamlanmasıyla beraber ekipler olay yerinde bu kez de farklı bir çalışma başlattı. Binaların çökme nedenini adeta otopsi yapar gibi araştıran uzman ekipler, özellikle binaların temellerinde detaylı incelemelerini sürdürüyor. Aynı zamanda sorumluların cezalandırılması için yürütülen soruşturma kapsamında savcı eşliğinde alana giren uzman ekipler temellerin durumunu, inşa ediliş şeklini, betonun ve demirin kalitesini, zeminin türünü ve kolon kesmek gibi binaya daha sonradan yapılmış muhtemel müdahaleleri tespit etmek için örnekler alıp ölçümler yapıyor.

TEMELDE 24 SAAT NÖBET

Soruşturma ekipleri binalara dışarıdan olabilecek müdahaleleri engellemek için, üzeri açılan temellerin etrafını çevirip 24 saat nöbet tutarken içeride bakanlık, belediye ve uzmanlardan oluşan ekipler rapor hazırlıyor. Her bölümden alınan örnekler etiketleniyor ve laboratuvara gönderiliyor. Sahada dolaşan 100 kadar hasar tespit eksperi de binalarda oluşan hasarı belirleyip sigortaya bildiriyor.

BETON KIRILACAK

Bu işlemlerin çok detaylı analizlere ve testlere dayandığını söyleyen İstanbul Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Hakan Çatalkaya, “Ekipler yıkılan binalardan örnek alıyor. Karot testi sonrası bakanlık laboratuvarında betonlar kırılarak çok detaylı bir inceleme yapılacak. Daha sonra bu raporlaştırılacak. Demir örnekleri ayrıca incelenecek” dedi. Bu işlemlerin yaklaşık 1 hafta süreceğini belirten Çatalkaya, “Binaya yapılan sonradan müdahaleler de hem planlarla hem de yönetmeliklerle yapılan karşılaştırmalar sonucu ortaya çıkacak” diye konuştu.

231 BİNA AĞIR HASARLI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Afet Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Kurum, “34 bin 72 binada, 210 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkılacak bina sayımız 231. Bunlar 3 bin 924 bağımsız bölümden oluşuyor. 1834 az hasarlı, 251 orta hasarlı binamız var. Bu çerçevede 12 binamızın yıkımlarını tamamladık” dedi.