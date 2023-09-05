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Son dakika haberi: İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Birçok ev ve iş yerini su bastı, yollar dereye döndü

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#Sağanak Yağış#Meteoroloji#İstanbul
Son dakika haberi: İstanbulu sağanak yağış vurdu Birçok ev ve iş yerini su bastı, yollar dereye döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2023 21:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağmur etkili olmaya devam ediyor. Özellikle Arnavutköy'de etkili olan yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. İstanbul Valisi Davut Gül, kuvvetli yağış ile uyarılarda bulunarak, "Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim" dedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından özellikle İstanbul'un kuzey kesimlerinde sağanak yağmur etkisini göstermeye başladı. Arnavutköy'de yollar dereye dönerken birçok ev ve iş yerini su bastı. Bazı vatandaşlar rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Evini su basan vatandaş kovayla suyu boşaltmaya çalışırken, yağmura kapılan motosikleti vatandaşlar zor kurtardı. Arnavutköy'de bir otoparkı da su bastı.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN UYARI

İstanbul Valisi Davut Gül, kuvvetli yağış ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gül, "Arnavutköy ve Başakşehir başta olmak üzere İstanbul’umuzun farklı semtlerinde kuvvetli yağış yağmaktadır. Sel baskınlarına karşı duyarlı olunması, motor kurye vb. ulaşım araçlarıyla trafiğe çıkılmamasını önemle rica ederim" dedi.

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METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA 

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez Metro Hattımızda yoğun yağış nedeniyle yolcularımızın güvenliği için Kayaşehir Merkez istasyonumuz kapatılmıştır. Seferlerimiz Kirazlı-Toplu Konutlar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

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#Sağanak Yağış#Meteoroloji#İstanbul

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