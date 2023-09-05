Kırklareli'nde sel felaketi! 4 kişi kayıp, bir can kaybı... Demirköy Belediye Başkanı son durumu anlattı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kuvvetli yağış' uyarısının ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde sağanak, derelerin taşması ve su baskınlarına neden oldu. Orman içindeki turistik bungalovlar, taşan dereler nedeniyle su altında kaldı.

Bazı tatilcilerden haber alınamaması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, askerler ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Başlatılan arama çalışmalarında ormanda mahsur kalan 2 kişi, kurtarıldı. Haber alınamayan 1'i çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

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ACI HABER GELDİ

Demirköy ilçesinin İğneada beldesinde bungalov evlerin bulunduğu bölgede sele neden şiddetli yağışta suya kapılan 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı..

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KARA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Değirmen Deresi'nden taşan sular Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolunu kapladı, yol ulaşıma kapandı. Kara yolunda hasara neden olan yağışla ilgili Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açılamada, "İğneda Demirköl yolu 2'nci ile 5'inci kilometresi arası güzergah aşırı yağıştan dolayı trafiğe kapatılmıştır' denildi.

Sağanak nedeniyle İğneada beldesinde su baskınlarının yaşandığı, bazı evler ve çiftlikleri su bastığı belirtildi. Bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD BAŞKANI DA BÖLGEYE GELDİ

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, bölgedeki çalışmaları koordine etmek üzere Kırklareli'ye geldi. Bölgede incelemelerde bulunan Kırklareli Valisi Birol Ekici de sabah saatlerinde 2, öğleden sonra da 2 olmak üzere 4 kişinin kurtarıldığını belirterek, bütün ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

VALİLİK'TEN VATANDAŞA UYARI: GEREKLİ OLMADIKÇA YOLU KULLANMAYIN

Kırklareli Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada da "Demirköy-İğneada'da dün başlayan ve bugün de artarak devam eden aşırı sağanak yağışlar sonrasında su baskınlarının yaşandığı bölgemizde tüm ekiplerimiz hasar tespit ve arama tarama çalışmalarına Valimiz Sayın Birol Ekici koordinasyon ve yönetiminde aralıksız devam ediyor.

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İlimizde etkili olan aşırı sağanak yağışlar sebebiyle Demirköy-İğneada yolu arasında trafik akışı kontrollü şekilde sağlanmaktadır. Vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında ve gerekli olmadıkça yolu kullanmamalarını önemle rica ederiz" denildi.

​Demirköy ilçe merkezinde de taşkınlar nedeniyle bazı evleri su bastı, yollarda hasar oluştu.

5 KİŞİ KAYIP

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün CNN TÜRK'te şu bilgileri aktardı:

Sağanak etkisini yitirdi. Turizm tesisinde kalan kampçıların kayıp olduğu söyleniyor. Onları aramaya devam ediyorlar. Şu an yol açılmak üzere. Sayı bilgisi ilk etapta 4 yetişkin, 1 çocuk olduğu söylendi ama net değil.

Mahsur kalıp kurtulan vatandaşlarımız var. Çalışmalarımızı hızlı şekilde sürdürüyoruz.

AFAD Başkanımız da burada, bütün ekipler burada, hummalı bir çalışma var.

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Demirköy-İğneada arasındaki yol kapalıydı, şu an açılmış durumda. Altyapımızla ilgili çalışmaları yapmıştık. Yağışın yoğun olmasından dolayı bu sıkıntıyı yaşadık.

AYDIN VE EDİRNE'DE SAĞANAK

Aydın'ın Köşk ilçesinde etkili olan sağanak, bazı mahallerde su baskınlarına neden oldu. Yamaçlardan gelen sular bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarına doldu.

Aydın...

Edirne'de ise 'kuvvetli yağış' uyarısı sonrası kent genelinde yağmur etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte sürücüler zaman zaman güçlük yaşadı.

Edirne'de uyarı sonrası yağmur etkili oldu...