Tüm yurtta hava durumu tahmini! Prof. Dr. Orhan Şen, "Aşırı sıcaklar bitti" diyerek uyardı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere gör; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Batı Karadeniz'in iç, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Samsun'un aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Rüzgarın, Marmara’nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ORHAN ŞEN'DEN YENİ UYARI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için şu uyarılarda bulundu:

Bugün salı. Yağışların Ege'nin kıyı kesimleri İzmir aydın Manisa, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli ile Edirne'nin doğu çevrelerinde yerel kuvvetli dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgar Marmara ve kıyı Ege'de kuvvetli esecek. Sıcaklıklarda değişim yok. İstanbul sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 C

AŞIRI YAĞIŞLARA DİKKAT!

Daha sonra CNN TÜRK yayınına bağlanan ORHAN ŞEN, aşırı sıcaklıkların bittiğini ve bundan sonraki sağanak yağışlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Orhan Şen'in mesajları şu şekilde:

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Kuzey ilçelerde bu sabah yağış vardı. Hatta sabah 4-5 gibi şimşek vardı. Akşama kadar aralıklı yağış İstanbul'da görülüyor. İç Ege'de de yağmur var ama Anadolu'da görülmüyor. Sıcaklıklar mevsim ortalamalarında. İstanbul'da 29 derece olacak ama yağıştan dolayı bunaltıcı bir hava yok. Bu hafta bu şekilde devam edecek gibi görülüyor. Ta ki Cuma'ya kadar. İstanbul'da hafif bir yağış görülüyor. Daha sonrasında sıcaklıklar devam edecek ama bunaltıcı sıcaklıklar olmayacak. Sonbahar geldi mi diyeceğiz? Daha gelmedi. Sonbahar Ekim ayında gelecek gibi görülüyor.

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Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar kuvvetli esecek. Saatte 25/40 km esecek. Çok sıcak bir yaz geçirdik. Etrafımızdaki denizlerde sıcaklık çok yüksek. Bu yüksek sıcaklıklar kolay kolay düşmeyecek. Soğuk hava geldiği zaman yıldırımlı, gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Bu yağışlara dikkat etmemiz gerekiyor.

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Aşırı sıcaklıklar bitti. Ortalama sıcaklıklar olacak. Bundan sonra da böyle olacak. Aşırı yağışlara dikkat ederek faydasını alarak temennim bu kışı geçirmemiz.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 8 il için sarı kodlu uyarı verilirken 2 il için ise turuncu kodlu uyarı verildi.

Aydın, Çanakkale, İstanbul, Muğla, Balıkesir, Edirne, İzmir, Manisa, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı verilirken Kırıklareli ve Muğla için ise turuncu kodlu da uyarı verildi.