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Son dakika haberi! Erdoğan Putin ile telefonda görüştü

Güncelleme Tarihi:

#Putin#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rusya
Son dakika haberi Erdoğan Putin ile telefonda görüştü
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2024 18:06

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'daki terör saldırısının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Putin'e taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede Rusya ile iş birliğine hazırız vurgusunda bulundu.

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İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

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İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Görüşmede Moskova’da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Putin’e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye’nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

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#Putin#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rusya

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