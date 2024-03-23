Son dakika haberi... Moskova'daki saldırıda can kaybı artıyor! Rusya'dan çok sert mesaj: Ölüme ölüm...

Saldırı hakkında neler biliniyor?

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna maskeli en az 3 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 60'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı. Fransız haber ajansı AFP, Moskova'daki terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.



Doğrulanan görüntülerde, bir rock grubunun konseri için toplanan kişilere salona giren kamuflajlı kişilerin, otomatik silahlarla ateş açtığı görülüyor.En az 4 saldırgan, paylaşılan görüntülerden tespit edildi.Binlerce kişinin bulunduğu binada büyük bir yangın da çıktı. Saldırı düzenlenen binanın 12 bin 900 metrekare büyüklüğünde olduğu kaydediliyor.



Rusya haber ajansları, saldırıdan kaçan sivillerin kompleksin çatısına sığındığını da bildirdi. Buraya da sıçrayan yangına söndürme helikopterleri ile müdahale edildi.



TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Türkiye, Moskova'daki saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Açıklamada, "Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.



Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek saldırı nedeniyle başsağlığı diledi.



Fidan, Lavrov'a, Türkiye'nin saldırıyı kınadığını belirterek, Rus halkı ve hükümetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının başsağlığı dileklerini iletti.