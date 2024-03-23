Son dakika haberi... Moskova'daki saldırıda can kaybı artıyor! Rusya'dan çok sert mesaj: Ölüme ölüm...

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Saldırı sonrası ilk açıklamasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısında yaralanan herkese acil şifalar dilerken Kremlin, aralarında Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanı Alexander Bortnikov'un da bulunduğu güvenlik şefleri tarafından Putin'e dakika dakika bilgi verildiğini duyurdu.
ÖLÜME ÖLÜM MESAJI
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Medvedev ise saldırı sonrası çok sert bir açıklama yapmış "Ölüme ölüm" demişti. Saldırının arkasında Ukrayna olabileceğini belirten Medvedev "Şiddete güçle karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır. Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse hepsi acımasızca yok edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.
Sosyal medyaya düşen bir videolarda konser salonundaki izleyicilerin canlarını kurtarmak için çığlıklar içinde kaçıştığı, en az 4 silahlı saldırganın rastgele ateş açtığı görüldü.
Videolardan birinde saldırganın konser salonunun lobisinde yatan cansız bedenlere yakın mesafeden ateş açtığı görülürken başka bir videoda insanların arkalarında yanan konser salonunun çatısından yardım istediği görülüyor.
BBC'nin Amerika'daki yayıncılık ortağı CBS, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, DAEŞ'in saldırı hazırlığına ilişkin ABD'nin elinde istihbarat olduğunu aktarıyor.
ABD iki hafta önce Rusya'daki vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayımlamış, "Moskova'da konserler de dahil toplu etkinliklerin hedef alınabileceğine dair bilgilerin değerlendirildiğini" açıklamıştı.
Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken 60'dan fazla kişinin saldırı sırasında öldüğünü duyurdu. Öte yandan Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, saldırı sırasında 5'i çocuk olmak üzere toplam 115 kişinin hastanelerde tedavi alında bulunduğunu belirtti.
Rusya Sağlık Bakanlığı yaralıların 60'ının durumunun ağır olduğunu açıkladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna maskeli en az 3 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 60'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı. Fransız haber ajansı AFP, Moskova'daki terör saldırısını DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.
Doğrulanan görüntülerde, bir rock grubunun konseri için toplanan kişilere salona giren kamuflajlı kişilerin, otomatik silahlarla ateş açtığı görülüyor.En az 4 saldırgan, paylaşılan görüntülerden tespit edildi.Binlerce kişinin bulunduğu binada büyük bir yangın da çıktı. Saldırı düzenlenen binanın 12 bin 900 metrekare büyüklüğünde olduğu kaydediliyor.
Rusya haber ajansları, saldırıdan kaçan sivillerin kompleksin çatısına sığındığını da bildirdi. Buraya da sıçrayan yangına söndürme helikopterleri ile müdahale edildi.
TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Türkiye, Moskova'daki saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada, "Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek saldırı nedeniyle başsağlığı diledi.
Fidan, Lavrov'a, Türkiye'nin saldırıyı kınadığını belirterek, Rus halkı ve hükümetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının başsağlığı dileklerini iletti.