Moskova'daki kanlı saldırı akıllara 'Nord Ost' krizini getirdi! Bu ilk değil: İşte Rusya'yı sarsan terör saldırıları...

Haberin Devamı

Rusya ne yazık ki terör saldırılarına yabancı değil...Ülke 2000 ve 2010'lu yıllarda şehrin metro sistemini ve havalimanlarını hedef alan bir dizi intihar saldırısı ile sarsılmış, saldırıları çoğunlukla Kuzey Kafkasya'dan gelen Çeçen ayrılıkçıların yaptığı açıklanmıştı.

AKILLARA NORD OST KRİZİNİ GETİRDİ: 170 REHİNE HAYATINI KAYBETMİŞTİ...

Dün gerçekleştirilen kanlı saldırı, 2002 yılında Dubrovka'daki Tiyatro Merkezi binasında izleyicilerin rehin alındığı Nord Ost krizini hatırlattı.



Rus güçlerinin Çeçenistan'dan çekilmesini talep eden silahlı bir grubun gerçekleştirdiği saldırıdaki başarısız müdahale nedeni ile 170 rehine hayatını kaybetmiş, 700 rehine de yaralamıştı.

Rus Özel Kuvvetlerinin binanın havalandırma sistemine fentanile isimli gazı pompalayarak gerçekleştirdiği operasyon tepkilere neden olmuştu.



Nord Ost Tiyatrosu'ndaki operasyondan bir kare/AFP

Haberin Devamı

DAEŞ TEHDİDİ İHMAL Mİ EDİLDİ?

Son yıllarda terör saldırılarının azaldığı görülen Rusya, dün gerçekleştirilen kanlı saldırı nedeni ile adeta büyük bir şok dalgası içine girdi.



Saldırıyı DAEŞ üstlendi, iddia henüz Rus makamlarınca doğrulanmadı ancak Batı medyası örgütün bu ölçekte bir saldırıyı gerçekleştirebilecek güçte olduğunu belirtiyor.

Bugün Telgraph gazetesinde yer alan bir analizde, Rusya'nın hala Suriye'de savaşıyor olsa da, Ukrayna'daki savaş nedeni ile DAEŞ tehdidini ihmal etmiş olabileceği öne sürüldü.

Şehrin en büyük ve en önde gelen mekanlarından birinde gerçekleştirilen saldırıyı FSB'nin neden önleyemediği yönünde soruların gündeme geldiğini hatırlatan gazete DAEŞ'in hâlâ güçlü bir tehdit olmaya devam ettiğini yazdı.



Rus haber ajansı TASS ise Rusya Federasyonu'ndaki en büyük terör saldırılarının kronolojisini okuyucuları ile paylaştı. Tass'ın hazırladığı dosyada öne çıkan saldırılar şöyle;

Haberin Devamı

29 Mart 2010: Moskova metrosuna gerçekleştirilen çifte terör saldırısında 41 kişi öldü, 88 kişi yaralandı.



1 Eylül 2004: Çeçen ayrılıkçıların Beslan kasabasındaki bir okulda 777'si çocuk olmak üzere 1.100'den fazla kişiyi rehin alması sonucu Rus güvenlik güçlerinin olaya müdahale etti. 3 gün devam eden çatışmalar 334 kişinin ölümüyle sonuçlandı.



Beslan okulunun dışında yapılan kurtarma operasyonu/AFP

24 Ağustos 2004: Rostov ve Tula bölgeleri üzerinde iki Rus yolcu uçağı havaya uçuruldu. Sibirya Havayolları'na ait Tu-154B-2 yolcu uçağı ve ​Volga-Aviaexpress havayollarına ait Tu-134A-3 uçağına düzenlenen intihar saldırılarında 89 kişi yaşamını yitirdi

Haberin Devamı

6 Şubat 2004: Moskova'da Avtozavodskaya ve Paveletskaya metro istasyonları arasındaki trenin ikinci vagonunda patlama meydana geldi. Terör saldırısı sonucunda 41 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi de yaralandı.

5 Aralık 2003: Kislovodsk - Mineralnye Vody elektrikli treninde gerçekleştirilen intihar saldırısında 47 kişi öldü, 186 kişi yaralandı. Terör saldırısının sorumluluğunu Çeçen ayrılıkçılar üstlendi.



12 Mayıs 2003:Znamenskoye bölgesindeki FSB binası yakınlarında gerçekleştirilen intihar saldırısında 60 kişi öldü, 197 kişi de yaralandı.



9 Mayıs 2002: Kaspiys kentindeki Zafer Bayramı kutlamaları sırasında gerçekleştirilen terör saldırısında 43 kişi öldü, 120 kişi yakalandı.



Haberin Devamı