Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya Suriye çağrısı: Bu drama hiçbir ülke kayıtsız kalamaz

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

28 Şubat günü NATO konseyi olağanüstü toplantıya davet edilerek bilgi paylaştık, danışmalarda bulundu. Sayın Genel Sekreterle bugünkü görüşmemizde Suriye'deki durumu ele aldık. Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara kayıtsız kalma lüksü yoktur. NATO, (Türkiye ile) ittifak dayanışmasını net bir şekilde göstermesi gereken kritik dönemin içindedir. Müttefiklerimiz, ülkemizle dayanışmalarını ayrım gözetmeden ve siyasi koşullar ileri sürmeden sergilemelidir.. Sayın Genel Sekreter çalışmaların sürdüğünü ve bizzat takip ettiğini söylemiştir. Türkiye NATO'ya, NATO da Türkiye'ye güç katmaktadır. Türkiye, 9 yıldır Suriye kaynaklı tehditlerle mücadele ediyor. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve bu uğurda şehitler veren tek NATO ülkesiyiz. NATO'dan taleplerimizin önemli bir kısmı 2012 ve 2015 yıllarında alınan kararlar temelinde Türkiye'nin savunulmasını desteklemeye yönelik tedbirlerin tam manasıyla uygulanmasına ilişkindir.







STOLTENBERG: Biraz önce çok ciddi durumunu görüştük. İdlib'deki ateşkes devam ediyor ve geçmiş günlerdeki şiddet konusunda azalma gördük. Türkiye, buradaki şiddet olaylarından en fazla etkilenen ülkededir. Başka hiçbir müttefikimiz bu olaylardan bu kadar etkilenmemiştir. Türkiye'ye hava ve deniz desteği veriyoruz. NATO, daha önceden 5 milyar dolarlık bir yardımda bulunmuştur. Herhangi bir ayrım yapılmaksızın Esad ve Rusya tarafından yapılan bombardımanlar insanı bir felakete yol açmıştır. Türkiye ağır bir yük taşıyor. Türkiye uzun vadeli bir çözümün bulunmasında üzerine düşen görevi yapmalıdır. NATO, bundan sonra üzerine düşen rolü oynamaya devam edecektir.

Sayın Erdoğan'la birçok konuyu daha görüştük. NATO halen müttefikler arasında bir platform olmaya devam ediyor. Sayın Erdoğan sizinle bugün görüşmekten memnuniyet duyuyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN CORONA VİRÜS ÖNLEMİ



Toplantının bitmesinin ardından NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini sıkmak için hamle yaptı. Fakat Erdoğan, elini göğsüne götürerek "corona" ifadelerini kullandı. O anlar toplantı salonunda gülümsemeye yol açtı.



