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Haber Giriş: 17.03.2020 - 18:28,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... 4'lü zirve sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi

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Son dakika haberi... 4'lü zirve sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında telekonferansla yapılan görüşme sona erdi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirilen zirve hakkında paylaşımlarda bulundu.

Vahdettin Köşkü'nde saat 17.00'da başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı. Görüşmede ayrıca koronavirüs konusu da gündeme geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

"ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleştirdiği video konferansa ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, paylaşımında "Zirvede koronavirüs ile mücadeleden İdlib'de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."



Son dakika haberi... 4lü zirve sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğandan açıklama geldi

Son dakika haberi... 4lü zirve sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğandan açıklama geldi

Son dakika haberi... 4lü zirve sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğandan açıklama geldi

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