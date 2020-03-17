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Haber Giriş: 17.03.2020 - 18:28,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... 4'lü zirve sona erdi

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Son dakika haberi... 4'lü zirve sona erdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasında telekonferansla yapılan görüşme sona erdi. Görüşme 1 saat 15 dakika sürdü

Vahdettin Köşkü'nde saat 17.00'da başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı. Görüşmede ayrıca koronavirüs konusu da gündeme geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Son dakika haberi... 4lü zirve sona erdi

Son dakika haberi... 4lü zirve sona erdi

Son dakika haberi... 4lü zirve sona erdi

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