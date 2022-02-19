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Son dakika haberi: 19 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre vakalarda düşüşün devam ettiği görülürken, son 24 saatte 462 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 80 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 19 Şubat corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 462 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 80 bin 454 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA: GEREKLİ ADIMLARI ATIYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 19 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 18 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 463 bin 855 olarak açıklarken, 87 bin 411 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 264 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 102 bin 094 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 19 Şubat corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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