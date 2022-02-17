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Son dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama: 65 yaş ve üzeri ile bağışıklığı baskılananlara yeni ilacın dağıtımı başladı

#Fahrettin Koca#Bilim Kurulu#Koronavirüs

Son dakika haberine göre; Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan kararları madde madde açıkladı. Bakan Koca, 65 yaş ve üzeri ile bağışıklığı baskılanmış vatandaşlara Molnupiravir ilacının dağıtımının başladığını duyurdu. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu illerde son duruma dikkat çeken Bakan Koca, "İstanbul’da vaka sayıları son 10 günde %62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Koca, yerli aşı TURKOVAC'ın tüm illere dağıtımının sağlandığını ve ilçelere de dağıtımının başlandığını bildirdi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'ndan alınan önemli kararları sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Bakan Koca'nın paylaşımı;

Bilim Kurulumuz salgının seyri, yeni tedavi uygulamaları ve yerli aşımız Turkovac gündemi ile toplandı. Toplantımızda ele alınan konular aşağıda sıralanmıştır:

OMİCRON VAKALARININ EN YÜKSEK OLDUĞU İLLERDE SON DURUM

1. Son dönemde Omicron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının düşüşe geçtiği izlenmektedir. Omicron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul’da vaka sayıları son 10 günde %62 oranında azalmıştır. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başlamıştır. Gelecek iki hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir.

2. Son 1 hafta içinde hastaneye yatışlarda %28 oranında düşüş yaşanmıştır. Sağlık kapasitemiz zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşanmamıştır.

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O GRUBA MOLNUPIRAVIR İLACI DAĞITIMI BAŞLADI

3. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına başlanmıştır. 65 yaş üzeri ve bağışıklığı baskılanmış vatandaşlarımıza Molnupiravir ilacının dağıtımı başlamıştır.

TURKOVAC TÜM TÜRKİYE'DE

4. Yerli aşımız Turkovac’ın tüm illerimize dağıtımı sağlanmış, ilçelere dağıtımına ise başlanmıştır. İki hafta sonra aile hekimliklerine Turkovac aşımızın dağıtımına başlanacaktır. Yerli aşımızın kullanımı tüm vatandaşlarımız için en üst seviyede önerilmektedir.

BAKAN KOCA'DAN AŞI ÇAĞRISI

5. Salgının en çok etkilediği 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın korunması salgın yönetiminin en büyük önceliğidir. Yeni ilacın kullanımı ve hatırlatma dozu aşılarının yapılması kayıplarımızı önemli ölçüde azaltacaktır. Vatandaşlarımız hafif başlayan ve seyreden hastalığı nezle ve soğuk algınlığı ile karıştırabilmektedirler. Belirti tespit edildiğinde özellikle büyüklerimiz vakit geçirmeden test numunesi vermelidir. Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımına erken başlanması tedavi başarısını çok önemli ölçüde artırmaktadır. Testin hemen yapılması ve ilacın erken dönemde başlanması büyüklerimiz açısından kritik önemdedir.

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Son dakika Bilim Kurulu sonrası Bakan Kocadan açıklama: 65 yaş ve üzeri ile bağışıklığı baskılananlara yeni ilacın dağıtımı başladı

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#Fahrettin Koca#Bilim Kurulu#Koronavirüs

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