Son dakika haberi: 18 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 18 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 342 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 644 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA: SALGININ SEYRİNİ BİZLER BELİRLEYECEĞİZ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hatırlatma dozu uyarısı yaparak, "Salgının ülkemizdeki seyrini bizler belirleyeceğiz. Birlikte aşı ile korunup tedbirlere uyarak kayıplarımızı azaltacağız. Yok saymakla virüs yok olmuyor ama tedbir ve aşı ile yok olacak. Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.





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17 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 17 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 354 bin 857 olarak açıklarken, 18 bin 141 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 190 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 24 bin 245 olarak açıklanmıştı.









