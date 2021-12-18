Son dakika! DSÖ duyurdu: Omicron 89 ülkede! 3 gün içinde korkutan değişim...

Haberin Devamı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron koronavirüs varyantının 89 ülkede rapor edildiğini ve bulaş olan bölgelerde vaka sayısının 3 gün içinde ikiye katlandığını söyledi.

SEBEBİ HENÜZ BELİRSİZ

DSÖ'den yapılan açıklamada, Omicron'un yüksek düzeyde bağışıklığa sahip ülkelerde hızla yayıldığını, ancak bunun virüsün bağışıklıktan kaçma yeteneğinden mi, yüksek bulaşıcılığından mı yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığının henüz belirsiz olduğunu söyledi.

Gözden Kaçmasın Pfizer koronavirüs için tarih verdi Haberi görüntüle

OMİCRON HALA BİR GİZEM

DÖS, Omicron'u ilk tespit edildikten kısa bir süre sonra 26 Kasım'da endişe verici bir değişken olarak belirledi. Varyantın neden olduğu hastalığın şiddeti de dahil olmak üzere hakkında hala pek çok şey gizemini koruyor.

Yapılan açıklamada “Aşıların Omicron üzerindeki etkisi ile ilgili hala sınırlı veri var ve hakemli bir kanıt yok” denildi.

HASTANELER İÇİN UYARI

Haberin Devamı

DSÖ, vakaların bu kadar hızlı artmasıyla bazı ülkelerin hastanelerinde ciddi sorunlar yaşanabileceği konusunda da uyardı.



IŞIK HIZINDA YAYILIYOR



Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, Omicron varyantının Avrupa'da "ışık hızında yayıldığını" söyledi ve ülkesinde 2022'nin başından itibaren hakim varyant halini alacağı öngörüsünü dillendirdi.



İngiltere'de Omicron taşıdığı tespit edilebilen vaka sayısı 15 bini aştı.