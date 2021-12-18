Son dakika! DSÖ duyurdu: Omicron 89 ülkede! 3 gün içinde korkutan değişim...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İşte Ümitcan Uygunun annesinin ölüm nedeni Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştuİşte Ümitcan Uygun'un annesinin ölüm nedeni! Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu#Ümitcan Uygun
Emekliye zamda iki alternatif Milyonların beklediği haber...Emekliye zamda iki alternatif! Milyonların beklediği haber...#Emekli
Derbi öncesi Pereira iddiası Yeni takımını yazdılar ve tazminat detayı...Derbi öncesi Pereira iddiası! Yeni takımını yazdılar ve tazminat detayı...#Fenerbahçe
Bahçeliden çok sert tepki: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadırBahçeli'den çok sert tepki: Türk ekonomisi şu anda sert bir kuşatma altındadır#Bahçeli
Haftalık vaka sayıları açıklandı Dikkat çeken tablo...Haftalık vaka sayıları açıklandı! Dikkat çeken tablo...#Sağlık Bakanı
Erdoğan: Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim istiyoruzErdoğan: Birlikte kazanalım, kalkınalım, büyüyelim istiyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
DSÖden korkutan açıklama Sadece 3 gün içinde korkutan değişim...DSÖ'den korkutan açıklama! Sadece 3 gün içinde korkutan değişim...#DSÖ
Canlı | Trabzonda bir gol daha Skor...Canlı | Trabzon'da bir gol daha! Skor...#Hatayspor
TOGGun logosu belli olduTOGG'un logosu belli oldu!#TOGG
FETÖnün yelpazecisi hakkında karar verildi'FETÖ'nün yelpazecisi' hakkında karar verildi#FETÖ
Putin çileden çıktı Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...Putin çileden çıktı! Peş peşe tehditler: Moskova bahsi yükseltiyor...#Rusya
Bilim insanları şokta: Kıyamet Günü artık kapıda Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...Bilim insanları şokta: 'Kıyamet Günü' artık kapıda! Bu kadar hızlı olacağını kimse düşünmemişti...#Antartika
Yorgunluktan kurtulamayanlar için çare bulundu: İşte 7 dinlenme türüYorgunluktan kurtulamayanlar için çare bulundu: İşte 7 dinlenme türü#Kronik Yorgunluk
Büyük aşkıyla evlendi ama bedelini de önceden ödedi: Dekoltesini görüntülemek için pusuya yatıyorlardıBüyük aşkıyla evlendi ama bedelini de önceden ödedi: Dekoltesini görüntülemek için pusuya yatıyorlardı#Kate Middleton
Ünlü çiftin ikizleri 4 yaşına geldiÜnlü çiftin ikizleri 4 yaşına geldi! #Anna Kournikova
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika! DSÖ duyurdu: Omicron 89 ülkede! 3 gün içinde korkutan değişim...

#DSÖ#Omicron#Koronavirüs
Son dakika DSÖ duyurdu: Omicron 89 ülkede 3 gün içinde korkutan değişim...

Dünya Sağlık Örgütü Omicron varyantının şimdiye kadar 89 ülkede görüldüğünü duyurdu ve hastalığın bulaş olan bölgelerde vaka sayısını ikiye katladığını açıkladı.

Haberin Devamı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron koronavirüs varyantının 89 ülkede rapor edildiğini ve bulaş olan bölgelerde vaka sayısının 3 gün içinde ikiye katlandığını söyledi.

SEBEBİ HENÜZ BELİRSİZ

DSÖ'den yapılan açıklamada, Omicron'un yüksek düzeyde bağışıklığa sahip ülkelerde hızla yayıldığını, ancak bunun virüsün bağışıklıktan kaçma yeteneğinden mi, yüksek bulaşıcılığından mı yoksa her ikisinin bir kombinasyonundan mı kaynaklandığının henüz belirsiz olduğunu söyledi.

Gözden Kaçmasın

Pfizer koronavirüs için tarih verdiPfizer koronavirüs için tarih verdiHaberi görüntüle

OMİCRON HALA BİR GİZEM

DÖS, Omicron'u ilk tespit edildikten kısa bir süre sonra 26 Kasım'da endişe verici bir değişken olarak belirledi. Varyantın neden olduğu hastalığın şiddeti de dahil olmak üzere hakkında hala pek çok şey gizemini koruyor.

Yapılan açıklamada “Aşıların Omicron üzerindeki etkisi ile ilgili hala sınırlı veri var ve hakemli bir kanıt yok” denildi.

HASTANELER İÇİN UYARI

Haberin Devamı

DSÖ, vakaların bu kadar hızlı artmasıyla bazı ülkelerin hastanelerinde ciddi sorunlar yaşanabileceği konusunda da uyardı.

IŞIK HIZINDA YAYILIYOR

Öte yandan Fransa Başbakanı Jean Castex, Omicron varyantının Avrupa'da "ışık hızında yayıldığını" söyledi ve ülkesinde 2022'nin başından itibaren hakim varyant halini alacağı öngörüsünü dillendirdi.

İngiltere'de Omicron taşıdığı tespit edilebilen vaka sayısı 15 bini aştı.

Gözden Kaçmasın

Bakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayısıBakan Koca haritayı paylaştı: İşte il il haftalık vaka sayısıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#DSÖ#Omicron#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat

BAKMADAN GEÇME!

Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın
Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat