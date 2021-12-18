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Pfizer koronavirüs için tarih verdi!

#Pfizer#Koronavirüs#Omicron
Pfizer koronavirüs için tarih verdi

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın küresel başkanı Nanette Cocero, koronavirüsün 2024 yılına kadar endemik bir hastalık haline gelebileceğini söyledi.

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 ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın yöneticileri Kovid-19'un 2024 gibi erken bir tarihte endemik bir hastalık haline geleceğini ve bununla beraber virüsün küresel bir acil durum olmaktan çıkıp, grip gibi sürekli bir hastalığa dönüşeceğini açıkladılar.

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2024 YILINA KADAR ENDEMİK BİR DURUMA GEÇECEK

Şirketin küresel başkanı Nanette Cocero Cuma günü yatırımcılara yaptığı bir toplantıda, koronavirüsün potansiyel olarak 2024 yılına kadar endemik bir duruma geçeceğini belirterek, "Dünya üzerindeki ülkeler virüs dolaşırken bile bulaşmaları, hastaneye yatışları ve ölümleri kontrol altına alacak, aşılardan veya önceki enfeksiyonlardan yeterli bağışıklığa sahip olduğunda, Kovid-19 endemik düzeye ulaşacaktır." dedi.

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YENİ VARYANTLAR SÜRECİ ETKİLEYEBİLİR

Pfizer baş bilim sorumlusu Mikael Dolsten, “Bunun tam olarak ne zaman ve nasıl olacağı, hastalığın evrimine, toplumun aşıları ve tedavileri ne kadar etkili bir şekilde kullandığına bağlı olacaktır.” dedi ve ekledi, “Elbette yeni varyantların ortaya çıkması da pandeminin nasıl devam edeceğini etkileyebilir.”

BAZI BÖLGELER ENDEMİK MODELE GEÇERKEN BAZILARI PANDEMİDE DEVAM EDECEK

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Dolsten’e göre, Kovid’in endemik duruma geçişinin zamanlaması yerden yere değişebilir:
"Önümüzdeki bir veya iki yıl içinde bazı bölgeler endemik bir modele geçerken, diğer bölgeler pandemi modunda devam edecek gibi görünüyor.”

Pfizer yöneticilerinden gelen yorumlar, tam da dünya Delta varyantının öncülük ettiği yeni dalga ile savaşırken ve Omicron suşu hızla yayılırken geldi.

*Endemik, koronavirüsün yok olmayacağı, aksine grip gibi aşılı korunan bir hastalığa dönüşeceği anlamına geliyor.

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#Pfizer#Koronavirüs#Omicron

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