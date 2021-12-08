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Pfizer duyurdu: Üç doz BioNTech aşısı Omicron’a karşı etkili

#Pfizer#Omicron#Koronavirüs
Pfizer duyurdu: Üç doz BioNTech aşısı Omicron’a karşı etkili

ABD'li ilaç şirketi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech’in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 3'üncü dozunun Omicron mutasyonuna karşı etkili olduğu belirtildi. Öte yandan şirketin CEO'su Albert Bourla ijtiyaç olması halinde Mart 2022′ye kadar Omicron varyantını hedefleyen bir aşı geliştirebileceklerini duyurdu

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Yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı aşı geliştiren ABD’li Pfizer ve ortağı Alman BioNTech firmalarından yapılan açıklamada aşının Omicron mutasyonuna karşı yüksek etki gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, yapılan laboratuvar testlerine göre Pfizer/BioNTech aşısının 3’üncü dozunun nötralize edici antikorları 25 kat artırdığı belirtildi.

Güney Afrika'daki Afrika Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından dün yayınlanan raporda, 2 doz Pfizer/BioNTech aşısının Omicron'a karşı etkisinin düşük olduğu, üçüncü dozun virüsü yenmeye yardımcı olabileceği ifade edilmişti.

ŞİRKETİN CEO'SU AŞI İÇİN TARİH VERDİ

ABD’li ilaç şirketi Pfizer’ın CEO'su Albert Bourla The Wall Street Journal’a verdiği röportajda Güney Afrika'da tespit edilen ve dünya genelinde hızla yayılan Omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DAHA HAFİF AMA DAHA HIZLI

Bourla yeni varyantının önceki türlere göre daha hafif göründüğünü, ancak aynı zamanda daha hızlı yayıldığını belirterek, "Hızlı yayılan bir mutasyona sahip olmanın iyi bir haber olduğunu düşünmüyorum. Bu hastalığın milyarlarca insanda olacağı ve peşinden başka bir mutasyonun gelebileceği anlamına geliyor. Bunu kesinlikle istemeyiz” dedi.

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Dr. Anthony Fauci, Güney Afrika'dan gelen raporların, Omicron'un başlangıçta korkulduğu kadar şiddetli olmadığını öne sürerken, varyantın oluşturduğu riski tam olarak değerlendirmek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu belirtmişti.

Bourla, şu anda Güney Afrika’daki enfeksiyon dalgasından kesin sonuçlar çıkarmanın zor olduğuna dikkat çekerek, "Güney Afrikalıların sadece %5′i 60 yaşın üzerinde ve genç insanlar normalde daha hafif semptomlara sahip, bununla birlikte, Güney Afrika’daki birçok insan HIV pozitiftir, bu da muhtemelen Kovid’den daha ciddi hastalıklara yol açacaktır" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ BİR KAÇ HAFTA İÇİNDE VAKA SAYISI MİLYONLARA ÇIKACAK

Ünlü CEO, Omicron vakalarının sayısının önümüzdeki birkaç hafta içinde düzinelerden milyonlara çıkmasını beklediğini söyledi.

MART 2022'YE YENİ AŞI GELİŞTİREBİLİRİZ ANCAK...

Bourla, Pfizer’in Mart 2022′ye kadar Omicron varyantını hedefleyen bir aşı geliştirebileceğini, ancak yeni bir aşıya ihtiyaç olup olmadığının henüz net olmadığını söyledi. Bourla ayrıca mevcut aşıların yeni varyanta karşı yeterli koruma sağlayıp sağlamadığını belirlemenin birkaç hafta alacağını da hatırlattı.

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PAXLOVİD TÜM VARYANTLARLA SAVAŞACAK

Bourla, Pfizer’in oral antiviral ilacı Paxlovid’in Omicron ve şimdiye kadar ortaya çıkan virüsün diğer tüm varyantları ile savaşacağından emin olduğunu söyledi ve ekledi;

"Koronavirüsün yakın zamanda tamamen ortadan kalkmasını beklemiyoruz ancak daha fazla insan aşılandıkça ve daha güçlü tedaviler piyasaya çıktıkça toplumun virüsü mevsimsel grip gibi görmeye başlayacak. Hiçbir zaman toplumun yüzde yüzü aşıya ulaşamayacak. Bu yüzden ne yazık ki tedavilere ihtiyaç duyulacak. Şimdiye kadar her şeyi değiştiren bir varyant yok. Bence gelecek yılın ortasında işleri kontrol altına almak için iyi bir yoldayız."

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#Pfizer#Omicron#Koronavirüs

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