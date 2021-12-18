TikTok ABD'yi karıştırdı! Okullar kapatıldı, Beyaz Saray devreye girdi...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
17 kent alarmda Yoğun kar uyarısı17 kent alarmda! Yoğun kar uyarısı#Meteoroloji
Pilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldiPilot Ahmet tazminatı: Mahkemeden rekor ceza geldi#Ahmet Selimhan Şimşek
G.Saraya dönecek derken Süper Lige damga vurdu Ondan iyisi yok...G.Saray'a dönecek derken Süper Lig'e damga vurdu! Ondan iyisi yok...#Galatasaray
Emekliye zamda iki alternatif Milyonların beklediği haber...Emekliye zamda iki alternatif! Milyonların beklediği haber...#Emekli
Beşiktaşa kötü haber Gece yarısı bizzat açıkladıBeşiktaş'a kötü haber! Gece yarısı bizzat açıkladı#Beşiktaş
TikTok alarmı Okullar kapatıldı, Beyaz Saray bile devreye girdi ancak...TikTok alarmı! Okullar kapatıldı, Beyaz Saray bile devreye girdi ancak...#ABD
Diyarbakırlı Pir Servan Brown yolundaDiyarbakırlı Pir Servan Brown yolunda#Brown Üniversitesi
Bakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdıkBakan Nebati asgari ücreti değerlendirdi: Toplumun satın alma gücünü arttırdık#Asgari Ücret
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİYılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ#Seyahat
Ödül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı#GQ Türkiye Men Of The Year 2021
Yiğit Özşener: Yerli yerinde delirmenin en büyük bilgelik olduğuna inanıyorumYiğit Özşener: Yerli yerinde delirmenin en büyük bilgelik olduğuna inanıyorum#Yiğit Özşener
Appledan 22 gün sonra yeni karar Fiyatlar yine yükseldiApple'dan 22 gün sonra yeni karar! Fiyatlar yine yükseldi#Apple
Fuat Oktaydan Kılıçdaroğluna asgari ücret tepkisiFuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na asgari ücret tepkisi#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Orhan Ayhan: Hiçbir üniversiteden talep gelmedi şaşkınımOrhan Ayhan: Hiçbir üniversiteden talep gelmedi şaşkınım#Orhan Ayhan
Hücum gemisi ne zaman görevde olacak Savunma Sanayii Başkanı açıkladıHücum gemisi ne zaman görevde olacak? Savunma Sanayii Başkanı açıkladı#İsmail Demir
HABERLERDünya Haberleri

TikTok ABD'yi karıştırdı! Okullar kapatıldı, Beyaz Saray devreye girdi...

#ABD#Tiktok#Uyarı
TikTok ABDyi karıştırdı Okullar kapatıldı, Beyaz Saray devreye girdi...

ABD'de okulları tehdit eden şiddet olaylarına ilişkin bir 'TikTok uyarısı' ülke çapında alarma yol açtı. Okullar kapatıldı, çocuklara kısıtlama getirildi ancak Beyaz Saray'ın bile devreye girdiği tehditle ilgili yapılan inceleme sonrası hiçbir şey bulunamadı.

Haberin Devamı

ABD'nin Michigan eyaletinde 15 yaşında bir öğrencinin kendi okulunda yaptığı silahlı saldırıda dört öğrenci hayatını kaybetmişti. Trajik olayın üstünden 2 hafta geçmeden ABD'de yeni bir panik dalgası yaşandı.

17 Aralık Cuma günü ülke genelindeki okullarda şiddet eylemlerinin gerçekleşebileceğini öne süren TİKTOK trendi hem polisi hem de okul yönetimlerini harekete geçirdi.

Gözden Kaçmasın

ABDde okula silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralıABD'de okula silahlı saldırı: 3 ölü, 8 yaralıHaberi görüntüle

Maryland, Connecticut , New York , Michigan , Massachusetts, Utah , Minnesota, Missouri, Texas, Virginia ve Illinois dahil olmak üzere ülke genelindeki bölgeler ve okullar, sözde tehditler hakkında bilgilendirirken, yerel polis departmanları okullardaki görevli sayılarını artırdı.

OKULLAR KAPATILDI

Connecticut , Minnesota ve Missouri'deki bazı okullar sözde tehdit nedeniyle Cuma günü kapatıldı ve Lamar ve Fort Bend'deki Houston bölgesindeki okul bölgeleri öğrencilere sırt çantalarını evde bırakmalarını söyledi.

BEYAZ SARAY DEVREYE GİRDİ

Haberin Devamı

Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki endişelerin çığ gibi yayılmasının ardından bir tweet attı ve Beyaz Saray ve federal kolluk kuvvetlerinin "sosyal medyada dolaşan okullardaki şiddet tehditlerini yakından izlediğini" yazdı.

TikTok ABDyi karıştırdı Okullar kapatıldı, Beyaz Saray devreye girdi...


HİÇBİR ŞEY BULUNAMADI

Ancak söz konusu tehdidin var olduğunu gösteren çok az kanıt var. İç Güvenlik Bakanlığı yaptığı açıklamada, tehdit gösteren herhangi bir bilgi bulamadıklarını açıkladı.

TikTok'un iletişim ekibi, platformun 'okullarda şiddet içerikli' hiçbir şey bulamadığını tweetledi. Yapılan açıklamada, “Bugün okullarda şiddeti teşvik eden içeriği etraflıca aradık, ancak hala hiçbir şey bulamadık. Bulduğumuz şey, bu söylentiyi tartışan ve diğerlerini güvende kalmaları için uyaran videolar” ifadeleri yer aldı.

Gözden Kaçmasın

Meteorolojiden 17 kente yoğun kar uyarısı Dikkat: Kuvvetli olacakMeteoroloji'den 17 kente yoğun kar uyarısı! Dikkat: Kuvvetli olacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Tiktok#Uyarı

BAKMADAN GEÇME!

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli

BAKMADAN GEÇME!

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı! İşte bu yıl bizi bekleyen 6 felaket...

#BABA Vanga
Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

Yılbaşında yeni trend: Doğa tatili | 11 ŞEHİR 13 ÖNERİ

#Seyahat
Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

Milyonların beklediği haber... Emekli maaşında konuşulan iki seçenek

#Emekli