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Vural BOZOK/ GÖKÇEADA (Çanakkale) (DHA) - AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

Son dakika... Gökçeada açıklarında batan teknedeki tim komutanı Fatih Toykuyu'nun cansız bedenine ulaşıldı

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Son dakika... Gökçeada açıklarında batan teknedeki tim komutanı Fatih Toykuyu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında bir teknenin batması sonrası kaybolan Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedenini arama çalışmalarının 18'inci gününde bulundu.

Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off- Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait 'Çarpışantürk- 1' isimli fiber tekne ile 26 Şubat cuma günü balık tutmak için denize açıldı.

Alabora olan tekneden 2 uzman erbaş, yaklaşık 1 kilometre yüzerek kıyıya çıkmayı başardı. Teknenin sahibi Kenan Çarpışantürk'ün kazadan yaklaşık 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni arama kurtarma ekipleri tarafından kazadan 3 gün sonra bulundu.

Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni ise 18 gün sonra teknenin battığı yerin 5.5 mil doğusunda Kefaloz Kırmızıtopraklar mevkiinde kıyıya vurmuş olarak bulundu.

Yapılan incelemenin ardından olay yerinden alınan Toykuyu'nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Son dakika... Gökçeada açıklarında batan teknedeki tim komutanı Fatih Toykuyunun cansız bedenine ulaşıldı

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