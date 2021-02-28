Balık avı faciayla bitti

Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada’da, Off Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk, önceki akşam beraberinde Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, uzman erbaşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik ile birlikte balık avlamak için denize açıldı. Ancak tekne saat 18.37’de Laz Koyu önlerinde alabora oldu. Uzman erbaşlar Altay ile Çelik yaklaşık 1 kilometre yüzerek karaya çıkmayı başardı. Diğerleri ise suda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik helikopteri, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik dalış timi, deniz polisi ve jandarma komandolar sevk edildi. Teknenin sahibi Kenan Çarpışantürk’ün cansız bedenine ulaşıldı.

TEKNE 200 METRE AÇIKTA BULUNDU

Çarpışantürk’ün cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kayıp 2 komutanı bulmak için dün de denizde arama çalışmaları devam etti. Ekipler Laz Koyu’nun 200 metre açığında denizin dibinde alabora olan fiber teknenin yerini tespit etti. Tekne, ekipler tarafından çıkarılacak. (Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ - Vural BOZOK / DHA)





TSK SEFERBER OLDU

Milli Savunma Bakanlığı’nın verdiği bilgiye göre, çalışmalara TCG Fatih fırkateyni, TCG Karabiga karakol botu, 1 insansız hava aracı (İHA) ve 1 helikopter gönderildi. Batan teknenin bulunması için de mayın avlama gemisi TCG Amasra da bölgeye sevk edildi. Yetkililer Çarpışantürk’ün cansız bedeninin Gökçeada’nın Laz Koyu’ndan yaklaşık 730 metre açığında bulunduğu bilgisini verdi. Batan teknede bulunan 2 uzman çavuşun önceki akşam saat 20.20’de yüzerek sahile çıkmayı başardıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın olaydan haberdar olması üzerine saat 20.30’dan itibaren arama kurtarma çalışmalarının başladığı bildirildi. (Uğur ERGAN / ANKARA)



