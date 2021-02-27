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Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)-
Haber Giriş: 27.02.2021 - 10:07 | Son Güncelleme:

Gökçeada'da tekne faciası! Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor

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Çanakkale Gökçeada'da tekne ile balık tutmak için denize açılan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün teknesi alabora oldu. Tekne faciasında Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise kayboldu.

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  • Gökçeadada tekne faciası Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor
  • Gökçeadada tekne faciası Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor
  • Gökçeadada tekne faciası Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor
  • Gökçeadada tekne faciası Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ilçesinde, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait fiber teknenin alabora olmasıyla büyük bir facia yaşandı. Çarpışantürk dün akşam beraberinde Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik ile birlikte balık avlamak için denize açıldı. Ancak tekne saat 18.37'de Laz Koyu önlerinde alabora oldu. Teknedeki 5 kişiden, uzman erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik yaklaşık 1 kilometre yüzerek karaya çıkmayı başardı. Diğerleri ise suda kayboldu.

Gökçeadada tekne faciası Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor

Gökçeadada tekne faciası Ölü ve kayıplar var
Gökçeada'da tekne faciası! Ölü ve kayıplar var

Gökçeadada tekne faciası Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor


İhbar üzerine bölgeye 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 4 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, deniz polisi ve jandarma komandolar sevk edildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da  Sahil Güvenlik Botu ile bölgeye gelerek, arama kurtarma çalışmalarını koordine etti. Bir süre sonra tekne sahibi, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. 

Gökçeadada tekne faciası Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor



Kayıp Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut ile Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise sabaha saatlerine kadar arandı. Sahil Güvenlik Botları ile Gökçeadalı balıkçılar, kayıp 2 komutanı bulmak için bugün de denizde arama çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma komandolar da karadan sahil şeridini tarayarak, arama faaliyetine katılıyor. 

Öte yandan, olaydan kısa süre sonra cansız bedenine ulaşılan Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 

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