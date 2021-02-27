Gökçeada'da tekne faciası! Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk öldü, kayıp 2 komutan aranıyor
Çanakkale Gökçeada'da tekne ile balık tutmak için denize açılan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off Road Türkiye Şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'ün teknesi alabora oldu. Tekne faciasında Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu ise kayboldu.