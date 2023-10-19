Son dakika: Fulya Öztürk'e Kudüs'te tehdit telefonu

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İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşı takip eden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman, telefonla tehdit edildi.

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Aldığı tehdidi sosyal medya hesabından duyuran Öztürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar Önemli bir konu var. Ben İsrail’de İsrail hattı kullanıyorum. Beni az önce “02-21” sadece bu 4 rakamlı numaradan aradılar. Kısık sesli bir adam 'İsrail’de misin? Kendine dikkat et yine arayacağım' dedi.

Telegram sayfalarında da fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?"

🚨Arkadaşlar Önemli bir konu var



Ben İsrail’de İsrail hattı kullanıyorum

Beni az önce “02-21” sadece bu 4 rakamlı numaradan aradılar



Kısık sesli bir adam İsrail’de misinn dedi

Kendine dikkat et yine arayacağım dedi.

Telegram sayfalarında da fotoğraflarımı paylaşıyorlar.



Bu… — Fulya Öztürk (@Fullyaozturk) October 19, 2023

CNN TÜRK YAYININA BAĞLANDI

CNN Türk yayınına bağlanarak Hande Fırat'a konuşan Öztürk şunları söyledi:

0221 dört rakamlı bir telefon beni aradı. Telefondan hemen sonra tweet attım. Kısık sesli bir adamdı. "Sen İsrail'de misin?" diye defalarca söyledi. Bir şeyler daha söyledi ama tam anlayamadım. "Kendine dikkat et, yine arayacağım" dedi. Bu telefon tek başına bir şey ifade etmiyor olabilir ama bunun geçmişi var. İsrailli Telegram sayfalarında benim fotoğraflarımı paylaşıyorlardı. Ben bunları en başta çok önemsemedim açıkçası. Ben İsrail hattı kullanıyorum. Bunu da çok kimse bilmez açıkçası. O yüzden şaşırdım. Beni sadece rejiden arıyorlar. Başka bir numara aramıyor. Dolayısıyla bu 4 rakamlı numarayı görünce şaşırdım. Büyükelçiliği aradım hemen. Gerekli yerlerle de konuşuyorum. Şuan ben ve ekip arkadaşlarım gayet iyiyiz.