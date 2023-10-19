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Son dakika: Fulya Öztürk'e Kudüs'te tehdit telefonu

Güncelleme Tarihi:

#Fulya Öztürk#İsrail#Tehdit
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 23:58

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşı takip etmek ve son gelişmeleri aktarmak için bulunduğu İsrail'de telefonla tehdit edildi.

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İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşı takip eden CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman, telefonla tehdit edildi.

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Aldığı tehdidi sosyal medya hesabından duyuran Öztürk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar Önemli bir konu var. Ben İsrail’de İsrail hattı kullanıyorum. Beni az önce “02-21” sadece bu 4 rakamlı numaradan aradılar. Kısık sesli bir adam 'İsrail’de misin? Kendine dikkat et yine arayacağım' dedi.

Telegram sayfalarında da fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?"

 

 

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#Fulya Öztürk#İsrail#Tehdit

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