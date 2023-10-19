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CNN TÜRK yayınında gazetecilerin yakınına roket atıldı... Fulya Öztürk saldırı anları anlattı

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#Gazze#Filistin#İsrail
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2023 16:15

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 785’e yükselirken, saldırılarda 600 çocuğun enkaz altında kaldığı açıklandı. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, İsrail'de Gazze sınırında son durumu aktarırken gazetecilerin bulunduğu yakın bir noktaya roket atıldı. Fulya Öztürk o anları anlatırken, 'Bölgede tansiyon çok yükseldi. Havan veya roket atıldığını düşünüyoruz. Çok şiddetli bir patlama oldu. Biz hemen daha korunaklı menzile eğildik.' dedi.

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İsrail-Hamas arasında 7 Ekim’de başlayan çatışmalar 13’üncü gününde devam ediyor. CNN TÜRK canlı yayınında gazetecilerin bulunduğu yakın bir noktaya Gazze tarafından atılan bir roket düştü.

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk Gazze sınırındaki sıcak dakikaları şu sözlerle aktardı:

Çok yakınımıza bir havan topu düştü. Zaten bunu günlerdir burada yaşıyoruz görüyoruz. Siren seslerini, patlamaları. Demir Kubbe hepsini yakalayamıyor. Zannediyorum havan topu düştü. Yanlış bilgi de vermek istemiyoruz. Gazze'yi en yakın yerden gördüğümüz noktadayız.

CNN TÜRK yayınında gazetecilerin yakınına roket atıldı... Fulya Öztürk saldırı anları anlattı

Daha güvenli yerlerde yayın yapmaya çalışıyoruz ama zaman zaman sığınağa girip yayın gerçekleştiriyoruz. Şimdi bir kaç dakika önce Gazze şeridinden buraya 2 tane ses duyuldu. Havan atıldığını düşünüyoruz.
Çok şiddetli bir patlama oldu. Biz hemen daha korunaklı menzile eğildik. Bu saldırı gerçekleşmeden önce Aşkelon'a bir füze atıldı. Alarm verilmişti. Bu bilgileri aktarıyordum. Tansiyon hiç düşmüyor. Saldırılar devam ediyor.

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'ÇOK YAKINIMIZDA ÇATIŞMA SESLERİ GELİYOR'

Şu an oraya ambulans gidiyor. Orası boşaltılmıştı. 200 binden fazla insanın yaşadığı bölgeydi. Burası askeri alan ilan edilmişti. Eğer kara harekatı başlanırsa buradan başlanacağı tahmin ediliyor. Çok yakınımızda çatışma sesleri geliyor.

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Burada gazeteci arkadaşlarım yayınlarına devam ediyorlar. Aslında yayına bağlandığım esnada telefonuma bir uyarı geldi. Füzeleri takip ettiğimiz. O programdan uyarı geldi. Halil dedi ki, "Hamas, Gazze'den Aşkelon'a füze atışları geliyor" dedi. O esnada bir kaç füze de bizim olduğumuz alana atıldı.

CNN TÜRK yayınında gazetecilerin yakınına roket atıldı... Fulya Öztürk saldırı anları anlattı

Şu an sakinim, iyiyim. O an panik oldum. Zannediyorum bir eve isabet etti. Bir saat önce de böyle bir şey yaşandı. Tam kayıttayken onu gösteriyordunuz. Biz burada her anı kaydediyoruz.

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ÇATIŞMA BAŞLADI

Patlamanın ardından Gazze sınırında İsrail askerleri ve Hamas güçleri arasında çatışma başladı. Bölgede siviller yok. Bir kara harekatı başlarsa Sderot'tan ilerleneceği düşünülüyor. Sabahtan bu yana top atışlarını çok net duyduk. Sderot'tan çıkıyoruz Aşkelon'a geçeceğiz.

CNN TÜRK yayınında gazetecilerin yakınına roket atıldı... Fulya Öztürk saldırı anları anlattı

CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’nde düzenlediği hava saldırıları büyük yıkımlara neden olurken hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı da artıyor.

CNN TÜRK yayınında gazetecilerin yakınına roket atıldı... Fulya Öztürk saldırı anları anlattı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında can kaybının 3 bin 785’e yükseldiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin bin 524’ünün çocuk, bininin kadın ve 120’sinin yaşlı olduğu belirtilirken 12 bin 493 yaralının 3 bin 983’ünün çocuk, 3 bin 300’ünün ise kadın olduğu açıklandı.

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CNN TÜRK yayınında gazetecilerin yakınına roket atıldı... Fulya Öztürk saldırı anları anlattı

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref El Kudra yaptığı açıklamada, İsrail’in hava saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi’nde enkaz altında kalan bin 300 kişiden 600’ünün çocuk olduğunu ifade ederek, “Bakanlık, enkaz altında kalanların olduğuna inanıyor. Ancak, süren hava saldırıları ve yetersiz kapasite nedeniyle onlara ulaşmak ciddi şekilde zor” dedi.

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#Gazze#Filistin#İsrail

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