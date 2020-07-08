MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Et üretim tesisinde 7 işçi zehirlendi
GeriGündem Son dakika... Et üretim tesisinde 7 işçi zehirlendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KÜÇÜK - DHA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 13:46,Son Güncelleme:

Son dakika... Et üretim tesisinde 7 işçi zehirlendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Et üretim tesisinde 7 işçi zehirlendi
Abone Olgoogle-news

Bolu'da, beyaz et üretim tesisinde soğutma sisteminden sızan amonyak gazından zehirlendiği düşünülen 7 işçi hastanede tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay, Doğancı Mahallesi Mudurnu Caddesi'nde meydana geldi. Bir tavuk üretim tesisinde çalışan işçilerin fenalaştığını fark eden fabrika yetkilileri, durumu 112 Acil ekiplerine haber verdi.

Son dakika... Et üretim tesisinde 7 işçi zehirlendi

Durumları daha iyi olan 3 işçi fabrikada bulunanlar tarafından hastaneye götürüldü. Nefes almakta güçlük çeken 4 işçi ise ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Kentteki hastanelerde tedaviye alınan 7 işçinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Son dakika... Et üretim tesisinde 7 işçi zehirlendi

AFAD ekipleri tarafından fabrikada yapılan ölçüm ve incelemelerde işçilerin fabrikanın soğutma sisteminde amonyak transferi sırasında sızan amonyak gazından zehirlendiğini belirledi.

Fabrikaya gelen sağlık ve polis ekipleri de fabrikada çalışan diğer işçileri tedbir amaçlı dışarı çıkarttı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle