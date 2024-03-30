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Son dakika... Elazığ'da 4.7 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

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#Elazığ#Deprem#AFAD
Son dakika... Elazığda 4.7 büyüklüğünde deprem Çevre illerden de hissedildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2024 03:39

Son dakika haberine göre; Elazığ Merkez'de saat 03.25'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, "An itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır" denildi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Elazığ Valisi Ömer Toraman, “Birimlerimize intikal eden herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor” açıklamasını yaptı.

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Elazığ'da saat 03.25'de yerin 13.83 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Elazığ ilimizde saat 03.25’te meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

Son dakika... Elazığda 4.7 büyüklüğünde deprem Çevre illerden de hissedildi

Öte yandan, deprem Bingöl, Tunceli, Malatya, Diyarbakır ve Batman illerinden de hissedildi.

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Son dakika... Elazığda 4.7 büyüklüğünde deprem Çevre illerden de hissedildi

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VALİ TORAMAN: HERHANGİ BİR İHBAR BULUNMAMAKTADIR

Deprem sonrasında Elazığ Valisi Ömer Toraman sosyal medyasından yaptığı açıklamada, “Kıymetli hemşehrilerim, meydana gelen deprem nedeniyle şu ana kadar ilgili birimlerimize intikal eden herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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#Elazığ#Deprem#AFAD

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